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Украинский журналист Гордон предсказал завершение горячей фазы конфликта уже завтра 1

В мире
Дата публикации: 29.12.2024
BB.LV
Украинский журналист Гордон предсказал завершение горячей фазы конфликта уже завтра

Украинский журналист Гордон: горячая фаза конфликта завершится 30 декабря

Украинский журналист Дмитрий Гордон предсказал завершение горячей фазы конфликта уже завтра, 30 декабря. Его слова приводит «Страна.ua».

«Сегодня у нас 29 декабря 2024 года. Я еще раз повторяю, горячая фаза войны завершится в этом году. Мне скажут, ты с ума сошел? До конца года осталось два дня фактически. Нет, друзья, с ума я не сошел. У меня есть информация», — подчеркнул телеведущий.

Он обратил внимание на то, что в последние дни сократилось число воздушных тревог, атак ракет и дронов. Гордон задался вопросом, почему в преддверии Нового года Россия уменьшила число ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Журналист считает, что Москва достигла некоторых договоренностей в Вашингтоном и анонсировал некую историческую встречу, на которой решится дальнейшая судьба украинского конфликта.

«Потому что, внимание, завтра, 30 декабря 2024 года, если все сложится нормально, а все должно сложиться нормально, должна состояться историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны. Ждать осталось недолго. Завтра, 30 декабря», — подчеркнул Гордон. Издание в свою очередь указало, что проверить достоверность этого прогноза можно будет в течение суток.

#война рф и украины #мнения
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    30-го декабря

    Мда?🤔 А пионтковски там что? А соловей? Я им тоже верю..... (ржёт)

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