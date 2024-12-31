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Финская печать предупреждает: РФ стремится к границе 1743 года 1

В мире
Дата публикации: 31.12.2024
BB.LV
Желтым отмечены территории, которые были заняты Россией по Туркускому (Абоскому) миру.

Желтым отмечены территории, которые были заняты Россией по Туркускому (Абоскому) миру.

Карельский перешеек вновь может стать зоной боевых действий.

Издание Iltalehti Journal, ссылаясь на источники в НАТО пишет, что РФ готовится к возможной атаке на Финляндию и другие страны восточного фланга Альянса. Согласно оценкам, целью российского вторжения могут стать границы Туркуского (Абоского) мира 1743 года. В частности, российские силы могут быть нацелены на регион до реки Кюмийоки, а на севере – на пролив Пуумалан.

Хейкки Аутто, председатель Комитета ЕС, член парламента Финляндии, заявляет: "Россия действует не только против Финляндии или соседних стран, но пытается дестабилизировать ситуацию во всей Европе. Поэтому Европа должна серьёзно отнестись к этой гибридной войне. И поскольку Россия не может оказывать на нас давление, угрожая обычной войной, потому что мы являемся членами НАТО, она для этого ведёт войну гибридную”.

Хельсинки поддерживает оборонную стратегию Евросоюза, в частности - инициативу по выпуску военных облигаций. Правительство Финляндии заявляет, что инвестиции в европейскую безопасность вписываются в стратегию безопасности страны.

Шона Мюррей, корреспондент Euronews: "Финляндия готовилась к гипотетической войне в течение нескольких десятилетий. Финнам постоянно напоминают о вторжении СССР в 1939 году. Ключевым принципом в этой всеобъемлющей стратегии безопасности и обороны является сдерживание. Чтобы не допустить на свою территорию потенциального захватчика, в частности Россию, страна должна быть подготовлена, а общество в целом и военные должны быть хорошо обучены".

Если же говорить об истории - то территориальное приобретение по Абоскому миру ограничилось 226 кв. милями. Россия отступилась даже от той части Саволакса и Карелии, которая была некогда русской и которая после Ништадтского договора осталась под властью шведов. Однако к Российской империи отошла часть Кюменигордского и Нейшлотского лена с крепостью Нейшлот и городами Вильманстранд и Фридрихсгам. Главное значение Абоского мира заключалось в том, что граница отдалялась от Петербурга, и тем самым снижалась опасность нападения неприятеля. Таким образом, Россия закрепила своё положение на Балтийском море и упрочила оборону северо-западных границ.

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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    31-го декабря

    "РФ готовится к возможной атаке на Финляндию" и" Россия не может оказывать на нас давление, угрожая обычной войной" -два противоречащих утверждения в одном материале. Однако, смысл один -держать население в напряжении и страхе население с целью усилить экономическое угнетение оного со стороны правящего класса.

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