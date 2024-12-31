Издание Iltalehti Journal, ссылаясь на источники в НАТО пишет, что РФ готовится к возможной атаке на Финляндию и другие страны восточного фланга Альянса. Согласно оценкам, целью российского вторжения могут стать границы Туркуского (Абоского) мира 1743 года. В частности, российские силы могут быть нацелены на регион до реки Кюмийоки, а на севере – на пролив Пуумалан.

Хейкки Аутто, председатель Комитета ЕС, член парламента Финляндии, заявляет: "Россия действует не только против Финляндии или соседних стран, но пытается дестабилизировать ситуацию во всей Европе. Поэтому Европа должна серьёзно отнестись к этой гибридной войне. И поскольку Россия не может оказывать на нас давление, угрожая обычной войной, потому что мы являемся членами НАТО, она для этого ведёт войну гибридную”.

Хельсинки поддерживает оборонную стратегию Евросоюза, в частности - инициативу по выпуску военных облигаций. Правительство Финляндии заявляет, что инвестиции в европейскую безопасность вписываются в стратегию безопасности страны.

Шона Мюррей, корреспондент Euronews: "Финляндия готовилась к гипотетической войне в течение нескольких десятилетий. Финнам постоянно напоминают о вторжении СССР в 1939 году. Ключевым принципом в этой всеобъемлющей стратегии безопасности и обороны является сдерживание. Чтобы не допустить на свою территорию потенциального захватчика, в частности Россию, страна должна быть подготовлена, а общество в целом и военные должны быть хорошо обучены".

Если же говорить об истории - то территориальное приобретение по Абоскому миру ограничилось 226 кв. милями. Россия отступилась даже от той части Саволакса и Карелии, которая была некогда русской и которая после Ништадтского договора осталась под властью шведов. Однако к Российской империи отошла часть Кюменигордского и Нейшлотского лена с крепостью Нейшлот и городами Вильманстранд и Фридрихсгам. Главное значение Абоского мира заключалось в том, что граница отдалялась от Петербурга, и тем самым снижалась опасность нападения неприятеля. Таким образом, Россия закрепила своё положение на Балтийском море и упрочила оборону северо-западных границ.