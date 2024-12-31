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Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине 1

В мире
Дата публикации: 31.12.2024
BBC
Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине
ФОТО: Telegram

Украинские мониторинговые каналы сообщают о запущенных россиянами крылатых и баллистических ракетах и взрывах в районе Киева, Василькова в Киевской области, в Шостке в Сумской области и других местах. Об этом пишет BBC.

Военная администрация Киева сообщает, что по ходу отражения российского ракетного удара обломки ракеты упали на частный дом на юго-востоке столицы.

«Пожар и разрушения отсутствуют. Информации о потерпевших не поступало», — говорится в сообщении в телеграм-канале администрации.

О каких-либо еще последствиях ракетного удара киевские власти пока не сообщают.

Впрочем, по информации украинских мониторинговых каналов, большая часть ракет была нацелена на Шостку, которая расположена в 40-60 км от границы с Брянской и Курской областями России.

В городе Шостка в результате ракетных ударов, нанесенных этой ночью россиянами, повреждены 12 жилых многоэтажек, два образовательных учреждения и разрушены некие объекты инфраструктуры. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на мэра Шостки Николая Ногу.

Российская армия наносила ракетные удары по Шостке в середине ночи и ранним утром. Что было главной целью российских ракет, Нога не уточняет, не сообщает он и о раненых или погибших.

#война рф и украины
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • AK
    Anton Kvaskov
    31-го декабря

    Мужики....Поменьше лайкайте....А то местные чекисты все видят....

    8
    1

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