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Пророссийские хакеры атаковали сайты ряда городов Франции 1

В мире
Дата публикации: 01.01.2025
Deutsche Welle
Пророссийские хакеры атаковали сайты ряда городов Франции

От кибератак пострадали в общей сложности 23 сайта во французском сегменте Интернета, передало агентство AFP со ссылкой на прокуратуру Парижа, пишет DW.

Пророссийские хакеры атаковали онлайн-страницы ряда городов Франции. Как передало во вторник, 31 декабря, агентство AFP со ссылкой на прокуратуру Парижа, от кибератак пострадали в общей сложности 23 сайта.

Так, 31 декабря были недоступны или лишь частично доступны сайты городов Марсель и Тарб, а также департамента Верхняя Гаронна на юго-западе Франции.

Мэрия Марселя сообщила AFP, что серверы подверглись атакам, в результате пришлось ввести в действие "защитные механизмы, которые привели к тому", что сайты "стали недоступны".

Ответственность взяла на себя группировка NoName, кибернападения она назвала местью за поддержку Украины со стороны Франции, передала телесеть France 24.

Хакеры в соцсетях заявили, что атаковали и сайты Нанта, Бордо, Пуатье, По, Нима, Ниццы, Анже, Гавра и Монпелье, а также департамента Ланды, Французской Полинезии и Новой Каледонии. В то же время все они продолжали работать 31 декабря, сообщила France 24.

Парализовала работу сайтов Нацсобрания и Сената Франции

В 2023 году NoName заявляла, что парализовала работу сайтов Нацсобрания (нижней палаты парламента) и Сената (верхней палаты парламента) Франции.

В январе 2023 года близкая России хакерская группа атаковала правительственные сайты Швейцарии. Причиной своих действий NoName тогда назвала участие президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном экономическом форуме в Давосе, уточняло Федеральное ведомство кибербезопасности в Берне.

Преступники блокировали доступ к страницам посредством DDoS-атак, перегружая сайты большим числом запросов. Швейцария, однако, ожидала подобной атаки перед визитом Зеленского и приняла необходимые меры безопасности.

#франция #хакеры
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    1-го января

    А перед тем как совершить кибер-атаку они представились. Типа, мы -- пророссийские хакеры. Как вы достали всякую херню выдавать. Бабло отрабатываете или реально отупели в конец?

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