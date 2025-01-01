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Западные СМИ назвали дату окончания войны в Украине 1

В мире
Дата публикации: 01.01.2025
BB.LV
Западные СМИ назвали дату окончания войны в Украине
ФОТО: АрмiяInform

В 2025 году полномасштабная война в Украине будет окончательно остановлена, считает корреспондент Sky News Ивор Беннетт, который работает в России. Об этом пишет УНИАН.

Журналист отмечает, что, при прекращении боевых действий, конфликт между двумя странами просто будет заморожен.

"Недавно обе стороны заявили о готовности пойти на уступки, чтобы достичь мирного соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов уступить территорию, а Владимир Путин сказал, что Россия готова пойти на компромисс", - говорится в материале Sky News.

По словам журналиста, "переговоры кажутся неизбежными". Однако Россия, в свою очередь, при любом результате будет заявлять, что это для них победа.

"Я думаю, что Кремль будет надеяться завершить переговоры до 9 мая, когда будет отмечаться 80-я годовщина победы Советского Союза над нацистской Германией. Цель будет заключаться в двойном праздновании", - отметил Беннетт.

Однако даже в случае окончания войны, проблемы у Путина не исчезнут. Вскоре ему придется бороться с экономическими проблемами, включая растущую инфляцию, падающий курс рубля и слабую производительность.

#война рф и украины
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    1-го января

    Разве в Европе не те же проблемы? Вроде Европа не воюет.

    2
    0

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