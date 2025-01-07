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Договоренность о мире в Украине невозможна только между Россией и США - Риекстиньш 3

В мире
Дата публикации: 07.01.2025
BB.LV
Договоренность о мире в Украине невозможна только между Россией и США - Риекстиньш
ФОТО: LETA

Вопреки мнению ряда экспертов, договоренность о мире в Украине невозможна только между Россией и США, где Украина выступала бы лишь как получатель конечного результата, заявил в интервью газете Diena посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш, пишет ЛЕТА.

К такому выводу он пришел, наблюдая за политической карьерой избранного президента США Дональда Трампа и его предвыборной кампанией. По мнению Риекстиньша, очевидно, что любой теоретический результат мирных переговоров, перемирия или любых других обсуждений будет анализироваться с точки зрения того, для кого это станет успехом, а для кого — нет.

При этом посол не считает возможными такие переговоры, где Украина была бы "просто получателем конечного продукта без права голоса".

На данный момент, как отметил дипломат, нет никаких признаков того, что Москва действительно готова к каким-либо мирным переговорам. Несмотря на заявления российского президента Владимира Путина о готовности к переговорам, за ними всегда следуют условия, которые по сути означают капитуляцию Украины.

"Я думаю, что на такие переговоры не согласится президент Украины Владимир Зеленский или демократическое политическое руководство Украины. Также не думаю, что на такие переговоры будет готова администрация избранного президента США, поскольку их результат означал бы поражение Запада", — заявил Риекстиньш в интервью Diena.

Он также осторожен в прогнозах относительно того, как скоро после вступления в должность Трамп начнет какие-либо переговоры о завершении войны, начатой Россией в Украине.

Посол положительно оценил эффект санкций против России, подчеркнув, что они работают, так как экономика России рушится и стагнирует. Это, вероятно, не позволит России в долгосрочной перспективе поддерживать высокоинтенсивные военные действия.

"Они могут говорить, что всё хорошо, но это невозможно", — считает Риекстиньш.

На вопрос, считает ли он, что России нужен режим прекращения огня, дипломат ответил, что это позволило бы России "перевести дух и вновь вооружиться".

#война рф и украины
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Комментарии (3)

  • JJ
    Jan Jans
    7-го января

    Орешников, вспомни 1939 год или 1945 год - только победители договариваются. Пиндосия тоже является победителем в этом конфликте - они разрушили всю Гейропу, возврата уже, видимо, не будет...

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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    7-го января

    Дурак он и есть дурак.

    3
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  • Д
    Дед
    7-го января

    Зачем разговаривать с холопом, если решения принимает хозяин. Нет смысла разговаривать с холопами американцев, они не принимают решений, они озвучивают решения хозяина.

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