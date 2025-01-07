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В Украине заявили о рекорде, установленном на войне пилотом F-16 2

В мире
Дата публикации: 07.01.2025
BB.LV
В Украине заявили о рекорде, установленном на войне пилотом F-16
ФОТО: Pexels

Украинский пилот F-16 установил рекорд - впервые в истории в противовоздушном бою сбил шесть крылатых российских ракет, две из них - авиационной пушкой. Об этом говорится в интервью с пилотом, которое обнародовало командование Воздушных сил ВС Украины.

Как сообщает УНИАН, украинский пилот F-16 во время массированной ракетно-дроновой атаки в декабре 2024 года сделал невероятное. В частности, впервые в истории применения за один боевой вылет истребитель F-16 уничтожил сразу шесть крылатых ракет противника. "Все что-то впервые происходит... Попробовал, получилось!", - сказал пилот.

Автор статьи, бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат напомнил, что утром 13 декабря была массированная воздушная атака оккупантов - Украину атаковали почти 200 вражеских беспилотников, "Кинжалы", баллистика и 94 крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования.

Пилот рассказал, как отработал в тот день.

"Штурман наведения выводит меня на вражеские цели, по курсу группа из восьми крылатых ракет. Сближаюсь на соответствующую дистанцию, вижу препятствия - значит ракеты имеют собственный РЭБ - так называемые "средства РЭБ индивидуальной защиты". Прицел у F-ок достаточно мощный, если цель уже в прицеле, то даже под воздействием РЭБ она уже никуда не денется с радара бортовой РЛС. Я подлетел на удобное для работы расстояние, захватил цели повторно, поочередно запустил ракеты и... попал - обе цели уничтожены!", - сказал он.

#война рф и украины #f-16
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • ТК
    Тото Кутунио
    7-го января

    А у меня писюн 45 сантиметров. Честное слово.

    27
    1
  • С
    Сарказм
    Тото Кутунио
    7-го января

    Будь точнее в форсулировках, не "у тебя..." а "ты -..." и далее по тексту. Тодга все логично

    1
    9

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