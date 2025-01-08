Baltijas balss logotype

Для охраны инфраструктуры в Балтийском море НАТО направит десять кораблей 1

В мире
Дата публикации: 08.01.2025
LETA
Для охраны инфраструктуры в Балтийском море НАТО направит десять кораблей
ФОТО: LETA

С конца недели НАТО начнет охранять критически важные объекты в Балтийском море, используя для этого десять кораблей, сообщает финская общественная вещательная организация "Yle".

Для охраны важных объектов будут задействованы как уже имеющиеся в Балтийском море корабли альянса, так и те, которые специально для этой миссии направят страны НАТО.

Эти суда останутся в Балтийском море до апреля.

Суда будут в основном выполнять функции сдерживания и патрулировать районы, где расположены энергетические и телекоммуникационные кабели.

Однако в международных водах НАТО не имеет права создавать препятствия на пути кораблей других стран.

Охрану Финского залива продолжат вести финские и эстонские силы.

#нато #балтийское море
0
1

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    8-го января

    Может дешевле кабеля углубить в грунт (напомню, что длинна якорной цепи по стандартам около 25 метров и значит кабеля лежат на глубинах меньших, чем она), хотя бы в точках маршрута интенсивного траффика судоходства. Чем теперь бешенно гонять корабли стран. Мониторить. И это вот всё. Или просто повод нужен был, чтоб кошмарить начать суда рф? Повод ведь удобный. А может сами кабеля то и покоцали? В этом сволочном и беспринципном мире я уже не удивлюсь, если всплывёт через лет 5 инфа, что это была спецоперация.

    6
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео