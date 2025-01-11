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Скандал в Литве из-за празднующего 9 Мая замминистра 2

В мире
Дата публикации: 11.01.2025
BB.LV
Скандал в Литве из-за празднующего 9 Мая замминистра
ФОТО: Global Look Press

В Литве разгорелся скандал из-за празднующего 9 Мая заместителя главы Министерства финансов (Минфина) Валентина Гаврилова. Об этом сообщает издание LRT.

Замминистра финансов европейской страны ранее поздравлял своих подписчиков в социальных сетях с Днем Победы во Второй мировой войне. Гаврилов мотивировал это тем, что этот день важен для его семьи. По его мнению, важно проявлять уважение «к памяти дедов и других родственников». «Мы стараемся поддерживать эту традицию: 9 мая, а если не выходит, то 8-го или 10-го», — пояснил он.

Позиция Гаврилова не встретила понимания со стороны представителей офиса действующего президента Литвы Гитанаса Науседы. Там назвали поведение замминистра финансов «непонятным и неприемлемым». Празднование 9 Мая Гавриловым не поддержали и представители Социал-демократической партии, членом которой тот является. Однопартийцы призвали его уйти в отставку.

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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    11-го января

    9 МАЯ? О ужас! Ой, так по литовскому времени, как раз 9 мая и был подписана капитуляция фашистской Германии. Или опять что то не так?

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    11-го января

    Так ещё до девятого как пешком до китая. Чего вой то сейчас поднят? Эстонцы что ли покусали и сейчас только реакция настигла?

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