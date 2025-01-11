Скандал в Литве из-за празднующего 9 Мая замминистра

Замминистра финансов европейской страны ранее поздравлял своих подписчиков в социальных сетях с Днем Победы во Второй мировой войне. Гаврилов мотивировал это тем, что этот день важен для его семьи. По его мнению, важно проявлять уважение «к памяти дедов и других родственников». «Мы стараемся поддерживать эту традицию: 9 мая, а если не выходит, то 8-го или 10-го», — пояснил он.

Позиция Гаврилова не встретила понимания со стороны представителей офиса действующего президента Литвы Гитанаса Науседы. Там назвали поведение замминистра финансов «непонятным и неприемлемым». Празднование 9 Мая Гавриловым не поддержали и представители Социал-демократической партии, членом которой тот является. Однопартийцы призвали его уйти в отставку.