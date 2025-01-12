Президент Украины лично сообщил о пленении двух раненых северокорейских солдат в Курской области. Предположительно, это произошло несколько дней назад, так как оба военнопленных уже доставлены в Киев, пишет эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс.

Известно, что они попали в плен не вместе, а в разных местах, к разным украинским подразделениям. Позже Служба безопасности Украины (СБУ) показала их в телерепортаже. Пленные рассказали, что их якобы отправили на учения в Северной Корее, но вместо этого они оказались на войне.

Подтвердилась ранее распространённая информация о том, что северокорейским солдатам выдаются удостоверения личности граждан Российской Федерации. У одного из пленных документов не оказалось, а у другого был военный билет, оформленный на жителя Тувы, республики в Сибири.

При этом удалось установить, что такой человек действительно существует и живет обычной жизнью в Туве. Это указывает на то, что подделка документов выполняется поспешно.

Российская пропаганда вновь удивила. Ведущий телеканала «Россия-1» обвинил украинцев в том, что они якобы проникли на территорию Курской области и похитили северокорейских солдат. Это заявление свидетельствует о неподготовленности к таким событиям, а также о попытках пропагандистов придумывать оправдания на ходу.

Для России и Северной Кореи серьезным провалом станет, если эти пленные продолжат появляться в эфире или если их количество увеличится. В Северной Корее строго запрещено попадание солдат в плен к врагу. Официально это событие, вероятно, не будет комментироваться, но предпримутся усилия, чтобы отвлечь внимание.