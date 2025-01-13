Глава НАТО сообщил, в каком случае всем жителям ЕС придется учить русский язык

Выступая в Европарламенте недавно вступивший генсек НАТО Марк Рютте призвал ЕС больше тратить денег на вооружения. При этом Рютте прибег к необычным аллегориям.

Россия производит за три месяца то, что производит вся НАТО за год, заявил генсек альянса Марк Рютте.

"В общем, экономика России не больше, чем экономика Нидерландов и Бельгии, вместе взятых. Вы двое, вместе взятые, и есть российская экономика. Но они производят за три месяца то, что вся НАТО производит за год… У них нет наших высоких зарплат, у них нет нашей бюрократии, они могут двигаться с более высокой скоростью, и они, по сути, создали военную экономику", — заявил генсек НАТО.

Он также сказал, что, если ЕС не выделит больше денег на оборону, то европейцы будут учить русский.

"Если мы этого не сделаем, через 4-5 лет нам придется идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию", — сказал он.