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Лондон и Париж обсуждают отправку миротворцев в Украину 2

В мире
Дата публикации: 16.01.2025
Deutsche Welle
Лондон и Париж обсуждают отправку миротворцев в Украину

Британия и Франция рассматривают возможность отправки миротворческого контингента на случай прекращения войны в Украине. Премьер Британии Стармер пока не принял окончательного решения, сообщила The Telegraph.

Премьер-министры Великобритании и Франции Кир Стармер и Эмманюэль Макрон обсуждают возможность отправки британских и французских солдат в Украину в качестве миротворческого контингента в случае заключения соглашения о прекращении войны в Украине, сообщила вечером в среду, 15 января, лондонская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Макрон активно продвигает данную идею и уже обсудил ее с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском. Пресс-службы Даунинг-стрит и Елисейского дворца не опровергли сообщений о том, что Стармер и Макрон обсуждали данной вопрос во время встречи в резиденции британского премьера в Чекерсе на прошлой неделе.

Детали переговоров остаются конфиденциальными, но несколько высокопоставленных источников в британском правительстве отмечают, что Стармер пока не полностью поддержал этот план. "Существует множество вопросов: что мы могли бы поддержать, что мы хотели бы поддержать, и более широкий вопрос о том, какие угрозы могут возникнуть для этих войск и будет ли это воспринято как эскалация", - пояснил один из собеседников The Telegraph.

Позиция Великобритании

Публично правительство Великобритании придерживается позиции, что западные союзники должны оказывать Зеленскому максимальную поддержку, позволяя Украине самой решать, когда и при каких условиях начинать мирные переговоры. В то же время министры и официальные лица ожидают, что избранный президент США Дональд Трамп будет добиваться переговоров между Украиной и Россией, и сейчас предпринимаются попытки просчитать возможные сценарии.

Одна из обсуждаемых идей заключается в том, что западные войска могли бы обеспечить соблюдение условий мирного соглашения. Рассматривается и вариант, что Россия сохранит часть территорий, захваченных в ходе войны, хотя в данном вопросе сохраняется большая неопределенность.

Роль европейских союзников

На случай реализации такого сценария европейские лидеры обсуждают меры по защите оставшейся территории Украины от будущих атак со стороны России. Макрон предлагает, чтобы европейские союзники взяли на себя роль наблюдателей на местах. Эта идея обсуждается как в публичных дебатах, так и за закрытыми дверьми.

В качестве варианта обсуждается также создание демилитаризованной буферной зоны на границе между украинскими и российскими территориями, которую будут патрулировать западные войска.

Президент Макрон уже обсуждал эту инициативу с другими лидерами, включая Туска и Зеленского. Украинский президент ранее написал в микроблоге платформе X: "Мы договорились тесно работать с ключевыми союзниками для достижения мира и разработки эффективных гарантий безопасности. В качестве одной из таких гарантий мы обсуждали инициативу Франции по развертыванию военных контингентов в Украине. Мы затронули практические шаги по ее реализации, возможное расширение и участие других стран в этом процессе".

**Сложности для Великобритании **

Великобритания пока не дала полного согласия. Один из собеседников The Telegraph сказал: "Мы немного забегаем вперед. Пока до этого далеко". В то же время сам факт обсуждения демонстрирует стремление Даунинг-стрит продолжать поддержку Украины и после инаугурации Дональда Трампа.

Размещение войск, если оно произойдет, окажет значительное давление на бюджет министерства обороны Великобритании в условиях, когда министерство финансов ищет возможности для сокращения расходов. Весной Стармер представит план по увеличению оборонных расходов Великобритании до 2,5% ВВП, но пока неясно, будет ли этот уровень достигнут до 2030 года.

Кроме того, размещение войск может быть воспринято Россией как эскалация, и Великобритания с начала войны в Украине уже давно противится отправке солдат в эту страну. В то же время бывший премьер-министр Борис Джонсон, а также экс-министры обороны Грант Шаппс и Гэвин Уильямсон поддерживали идею размещения западных войск в Украине в качестве миротворческих сил.

**Официальные комментарии **

Пресс-секретарь британского правительства заявил: "Великобритания играет ведущую роль в поддержке Украины, именно поэтому премьер-министр обязался выделять 3 млрд фунтов ежегодно на военную помощь Украине столько, сколько потребуется. В этом году расходы на военное финансирование Украины достигнут рекордного уровня".

Пресс-секретарь Елисейского дворца отказался от комментариев.

#война рф и украины #франция #великобритания
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    16-го января

    То, что они между собой гундят, это не о чем. Кто поедет к Путину рассказывать, о миротворцах, иначе боевые корейцы заровняют миротворцев и не заметят. И не сотворят они мира.

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  • ТТ
    Тим Тим
    16-го января

    Из военных из стран НАТО такие же миротворцы,как из балерины штангист.

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