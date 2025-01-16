Премьер Великобритании прибыл в Украину для подписания долгосрочного соглашения о партнерстве. Он назвал вторжение России в Украину монументальной стратегической ошибкой, пишет DW .

Президент России Владимир Путин, вторгшись в Украину, потерпел "грандиозный стратегический провал", заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер по прибытии утром в четверг, 16 января, в столицу Украины Киев для подписания нового долгосрочного соглашения о партнерстве с президентом этой страны Владимиром Зеленским.

"Партнерство на 100 лет" включает в себя сотрудничество в сфере обороны и науки, а также создание новых общественных связей между Великобританией и Украиной. Соглашение усилит военное сотрудничество в сфере морской безопасности и объединит экспертов в таких сферах, как технология дронов.

Британский премьер-министр, посещающий Украину впервые после вступления в должность, отметил, что запланированное соглашение показывает, как попытки Путина отдалить Украину от Запада лишь обернулись провалом. "Амбиции Путина оторвать Украину от ее ближайших партнеров стали грандиозным стратегическим провалом. Наоборот, мы стали ближе, чем когда-либо, и это партнерство выведет нашу дружбу на новый уровень", - указал Стармер.

Расширение сотрудничества с Украиной

"Речь идет не только о текущем моменте, но и об инвестициях в будущее наших двух стран на следующие сто лет, которое позволит объединить разработку технологий, научные достижения и культурный обмен и использовать невероятные инновации, которые Украина продемонстрировала за последние годы на благо будущих поколений", - отметил британский премьер.

"Сила наших долгосрочных дружеских связей нельзя недооценивать. Поддержка Украины в защите от варварского вторжения со стороны России и восстановление процветающего, суверенного будущего являются ключевыми элементами основ безопасности и нашего плана перемен. Благодаря этому партнерству мы создаем сильную экономику, которая работает на британский народ, безопасную страну, защищающую наши интересы дома и за границей, и процветающее общество", - резюмировал Ким Стармер.

Ожидается, что во время визита в Киев Стармер объявит о расширении поддержки Украины Великобританией, дополнительной военной и экономической помощи. Перед встречей Зеленский выразил надежду на то, что на переговорах со Стармером будет рассмотрена и возможность развертывания британских миротворческих войск в Украине после достижения соглашения о прекращении огня с Кремлем.

Планы долгосрочного партнерства

Планы по долгосрочному партнерству с Украиной начали разрабатывать еще при правительстве Консервативной партии. Соглашение о партнерстве, включающее договор и политическую декларацию, будет представлено в парламенте в ближайшие недели, оно охватывает девять ключевых направлений.

Предусмотрено сотрудничество в таких сферах, как здравоохранение и борьба с заболеваниями, агротехнологии и космическая индустрия. Связи между двумя странами будут укрепляться и через культурные обмены, а также проекты в сфере образования.

Новая "летальная" помощь

Стармер планирует объявить о новой "летальной помощи" и о выделении 40 млн фунтов стерлингов (48,8 млн долларов) на программу экономического восстановления, направленную на привлечение сотен миллионов фунтов частных инвестиций в малый и средний бизнес Украины.

Официальные лица надеются, что эта программа откроет новые бизнес-возможности для британских компаний, а финансирование будет направлено на развитие "зеленой" экономики и поддержку уязвимых групп, включая женщин и ветеранов.

На сегодняшний день Великобритания оказала Украине помощь в размере 12,8 млрд фунтов и пообещала ежегодно выделять 3 млрд фунтов на военную поддержку столько, сколько потребуется.

Визит на фоне грядущей инаугурации Трампа

Визит Кира Стармера в Киев происходит за несколько дней до вступления Дональда Трампа в должность президента США, которая может стать сигналом о смене курса на поддержку Украины со стороны США в пользу попытки заключения мирного соглашения.

Номинант Трампа на пост госсекретаря США, Марко Рубио, накануне заявил, что России и Украине для прекращения войны придется пойти на уступки. Он отметил, что важно быть "реалистичными" и понимать, что "уступки должны быть сделаны как со стороны Российской Федерации, так и со стороны Украины."