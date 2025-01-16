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Украина и Великобритания подписали историческое соглашение о 100-летнем партнерстве 1

В мире
Дата публикации: 16.01.2025
BB.LV
Украина и Великобритания подписали историческое соглашение о 100-летнем партнерстве

Во вторник, 16 января, Украина и Великобритания подписали историческое соглашение о 100-летнем партнерстве для углубления связей безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений.

Об этом стало известно во время пресс-конференции премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Владимира Зеленского в четверг, 16 января, передает корреспондент "Европейской правды".

Договор усилит военное сотрудничество в сфере морской безопасности через новую структуру для укрепления безопасности Балтийского, Черного и Азовского морей и сдерживания продолжающейся российской агрессии.

Это соглашение также закрепляет за Великобританией статус приоритетного партнера Украины в энергетическом секторе, стратегии добычи критически важных полезных ископаемых и производстве экологически чистой стали.

100-летнее партнерство является важным шагом в поддержке долгосрочной безопасности Украины – гарантируя, что она больше никогда не будет уязвимой к жестокости, которой подверглась от России – и обязуясь стоять бок о бок с суверенной Украиной в течение следующего века.

Стоит напомнить, что в январе 2024 года Зеленский и бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение по безопасности, которое стало прототипом для других оборонных соглашений, и одновременно декларировало намерение подписания.

В тексте соглашения было указано, что "в случае вооруженного нападения России на Украину, по запросу любого из участников участники проведут консультации в течение 24 часов для определения мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии".

Последние опросы показали, что 65% украинцев считают соглашения по безопасности с партнерами полезными, но надежды на них – сдержанные.

Заметим, 27 июня в Брюсселе были подписаны соглашения по безопасности с Евросоюзом, Эстонией и Литвой, а в июле – с Польшей.

#война рф и украины #великобритания
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    16-го января

    Ну , теперь я спокоен. Теперь англичане засунут украинцев во все анусы мира.

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