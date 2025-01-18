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Сына Порошенко признали уклонистом 1

В мире
Дата публикации: 18.01.2025
BB.LV
Сына Порошенко признали уклонистом

Сына экс-президента Украины Порошенко Алексея признали уклонистом и оштрафовали

Военнообязанного сына экс-президента Украины Петра Порошенко Алексея признали уклонистом. Об этом сообщает портал «Страна.ua» в Telegram.

По информации издания, за неявку по повестке сына политика признали виновным в нарушении части 3 статьи 210 украинского Кодекса об административных правонарушениях. Алексея Порошенко оштрафовали на сумму в размере 25,5 тысячи гривен (61 тысяча рублей).

В случае, если сын бывшего президента Украины не выплатит штраф, деньги с него взыщут в принудительном порядке в двукратном размере.

#война рф и украины
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Комментарии (1)

  • JD
    Janis Dombris
    19-го января

    Неполных 600 евро или жизнь... Вот это выбор

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