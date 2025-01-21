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ЕС готов защищать свои интересы после заявления Трампа о тарифах - Домбровскис 1

В мире
Дата публикации: 21.01.2025
BB.LV
ЕС готов защищать свои интересы после заявления Трампа о тарифах - Домбровскис
ФОТО: LETA

Европейский Союз (ЕС) готов защищать свои интересы, заявил в понедельник комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис после обещания нового президента США Дональда Трампа ввести таможенные тарифы и пошлины на товары из других стран, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Если необходимо защищать экономические интересы Европы, мы готовы это делать», — заявил Домбровскис, отвечая на вопрос о данном заявлении Трампа.

Домбровскис отметил, что ЕС «пропорционально» ответил на тарифы на сталь и алюминий из ЕС, введенные во время первого президентского срока Трампа, установив ответные меры на такие американские товары, как мотоциклы Harley-Davidson и виски Bourbon.

Перед вступлением в должность президента на второй срок Трамп угрожал ввести тарифы на товары из ЕС, Канады, Мексики и Китая.

На фоне новых угроз тарифов стратегия ЕС в течение нескольких месяцев заключалась в поддержании сотрудничества между ЕС и США, а не в конфронтации.

«ЕС и США — стратегические союзники, и нам нужно работать вместе, особенно в этом нестабильном геополитическом контексте», — подчеркнул Домбровскис, предупредив, что торговый конфликт приведет к «значительным экономическим издержкам для всех сторон, включая США».

Он также указал на необходимость для ЕС «работать над экономической устойчивостью», включая усилия по диверсификации своих торговых партнерств.

ЕС объявил о заключении усиленного торгового соглашения с Мексикой незадолго до инаугурации Трампа. В понедельник ЕС также заявил о возобновлении переговоров по соглашению о свободной торговле с Малайзией.

#валдис домбровскис
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    21-го января

    О! Очнулся. Я уж думал сдох, наш вождюн к истории успеха...Возвращайся в латвию, родной. Тут тебя ждёт миска серого гороха со свинными пятачками. Не разжирайся там...

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