Министры энергетики стран Балтии обсудят в Риге отключение от России

Министры энергетической отрасли стран Балтии в пятницу, 24 января, обсудят заключительные вопросы в связи с синхронизацией балтийской электроэнергетической сети с Европой.

Министр климата и энергетики Латвии Каспарс Мелнис, министр по вопросам климата Эстонии Йоко Алендер и министр энергетики Литвы Вайчюнас Жигимантас встретятся 24 января в Риге. В ходе беседы министры обсудят заключительные вопросы, связанные с подготовкой к совместной синхронизации стран Балтии, а также укреплением защиты критической инфраструктуры.

После встречи министров в 11:20 в рижской гостинице "Grand Poet Hotel" на бульваре Райня, 5/6, состоится совместная пресс-конференция.

С 7 по 9 февраля этого года запланировано отключение энергосистемы Балтии от объединенной энергосистемы России, или так называемого кольца БРЭЛЛ, и присоединение к единой европейской электросети.