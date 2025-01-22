Baltijas balss logotype

Министры энергетики стран Балтии обсудят в Риге отключение от России 1

В мире
Дата публикации: 22.01.2025
LETA
Министры энергетики стран Балтии обсудят в Риге отключение от России
ФОТО: dreamstime

Министры энергетической отрасли стран Балтии в пятницу, 24 января, обсудят заключительные вопросы в связи с синхронизацией балтийской электроэнергетической сети с Европой.

Министр климата и энергетики Латвии Каспарс Мелнис, министр по вопросам климата Эстонии Йоко Алендер и министр энергетики Литвы Вайчюнас Жигимантас встретятся 24 января в Риге. В ходе беседы министры обсудят заключительные вопросы, связанные с подготовкой к совместной синхронизации стран Балтии, а также укреплением защиты критической инфраструктуры.

После встречи министров в 11:20 в рижской гостинице "Grand Poet Hotel" на бульваре Райня, 5/6, состоится совместная пресс-конференция.

С 7 по 9 февраля этого года запланировано отключение энергосистемы Балтии от объединенной энергосистемы России, или так называемого кольца БРЭЛЛ, и присоединение к единой европейской электросети.

#энергетика #отключение
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
0
4

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    22-го января

    "После встречи министров в рижской гостинице "Grand Poet Hotel" на бульваре Райня, 5/6, состоится совместная пресс-конференция." Пожрёт барьё, попьёт шампань, попердит и порыгает и ну обьяснять, что уменьшение колличества поставщиков энергии будет позитивно влиять на цену. Даст ещё 100500 пунктов к обороне и путин не прибежит по проводам и не высосет ночью мозг. 👏🏻 Очешуеть, менеджеры, млять....

    8
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео