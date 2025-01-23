О нравах российских силовиков рассказал в своем телеграм-канале московский политолог, руководитель сайта "Балканист" Олег Бондаренко:

"По прилёту в Москву (Домодедово) вместе с семьей на паспортном контроле меня вдруг попросили подождать, пропустив семью. Ну, думаю, сейчас проверят минут 10-15, как это уже иногда бывало раньше, и пропустят. Но не тут-то было… Ожидание впервые растянулось на полтора часа. Уже отпустили всех (а таких набралось больше 20 человек с дубайского рейса), а меня всё никак.

Уже грозился писать жалобу в прокуратуру на этот пограничный беспредел в отношении российских же граждан. Наконец, проходящий мимо подполковник мне бросил - а с Вами сейчас будут беседовать. Что же вы думаете, действительно, пригласили на беседу в кабинетик - банальные вопросы - где родился, учился, женился и тд - скоро сменились более оригинальными - на предмет наличия иностранных паспортов и видов на жительство. Но поскольку я никогда ни к чему такому не стремился и всегда довольствовался своим красным двуглавым паспортом, опять мимо. В конце же был «удивлён» предложением добровольно показать «из своих рук» список моих телефонных контактов на предмет наличия… украинских номеров! Конечно, вежливо, но твёрдо ответил отказом.

И только тут до меня дошло - что это не лично вот меня такого «опасного» тут задержали на беседу - это просто фамилия моя украинская, хоть и с местом рождения в Москве, теперь стала для некоторых особо ретивых служителей красной тряпкой. И точно - все ожидавшие в этой очереди были так или иначе как-то связаны с Украиной. Что же теперь - просто за фамилию на «-ко» будут привлекать?.. Тёмные времена, как есть".