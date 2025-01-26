Известный украинский кинорежиссер погиб на войне

Печальную новость сообщила его жена Лариса в Facebook. Женщина написала, что Станислава не стало еще 22 января.

"Я принесла вам боль. Стас погиб. Простите те, кто знал его и любил. Каждый день этой войны - в 2014, и три бесконечных последних года, - я вынимала из груди свое сердце и крепко сжимала его в ладони: "Держись. Мы выстоим. Он уцелеет. Все будет хорошо". Сейчас у меня в руке пепел и страшная пустота внутри. Нет кармы, богов и справедливости. Есть лишь выбор каждого из нас, простые решения обычных людей, по которым движется этот мир. Когда мы рождались, нам не сказали, что будет война. Мы дышали, жили, любили, смеялись, мечтали. Но кто-то решил: война. И мы на ней будем убиты", - написала любимая покойного.