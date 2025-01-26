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Известный украинский кинорежиссер погиб на войне 3

В мире
Дата публикации: 26.01.2025
BB.LV
Известный украинский кинорежиссер погиб на войне

Украинский кинорежиссер, бывший руководитель управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино и военный Станислав Притула погиб на фронте. Мужчине было 40 лет.

Печальную новость сообщила его жена Лариса в Facebook. Женщина написала, что Станислава не стало еще 22 января.

"Я принесла вам боль. Стас погиб. Простите те, кто знал его и любил. Каждый день этой войны - в 2014, и три бесконечных последних года, - я вынимала из груди свое сердце и крепко сжимала его в ладони: "Держись. Мы выстоим. Он уцелеет. Все будет хорошо". Сейчас у меня в руке пепел и страшная пустота внутри. Нет кармы, богов и справедливости. Есть лишь выбор каждого из нас, простые решения обычных людей, по которым движется этот мир. Когда мы рождались, нам не сказали, что будет война. Мы дышали, жили, любили, смеялись, мечтали. Но кто-то решил: война. И мы на ней будем убиты", - написала любимая покойного.

#война рф и украины #r.i.p.
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Комментарии (3)

  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    26-го января

    Тот кто считает что новость радостная, представьите что вот вы поддерживаете РФ, как кстати и многие украинцы до начала полномасштабной войны, а потом представьте что РФ вторгается в Латвию и случайная ракета попадает в ваш дом, погибают ваши дети и жена. Вы всё так же будете кричать что война хорошо и поддерживать это? Война не выбирает. смерть не выбирает. Тот кто напал не бывает правым. А тот кто защищается всегда прав.

    1
    6
  • ЯО
    Яшка Одесский
    26-го января

    Радостная новость

    4
    1
  • Д
    Дед
    26-го января

    Как только, кто то решит, что он лучше , круче, достойнее, только по факту рождения или национальности, так он сразу стал на путь самоуничтожения, и рано или поздно за ним придут.

    16
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