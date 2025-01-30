Выполнявший региональный рейс для авиакомпании American Airlines самолет Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с военным вертолетом в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. На борту самолета было 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — трое военных. Оба борта упали в реку Потомак, пишет ВВС .

Сообщается, что из воды было извлечено несколько тел, но официальных данных о жертвах нет.

Телекомпания CBS сообщила со ссылкой на слова полицейского на месте событий, что из воды достали 18 тел погибших и не нашли пока ни одного выжившего. Два источника сообщили Reuters, что из воды извлечено несколько тел.

Официальных данных пока нет. Власти отказались подтвердить сообщения о жертвах во время пресс-конференции, заявив, что они сосредоточены на спасательных работах.

Поиски усложняют темное время суток и низкая температура. Глава пожарной службы округа Колумбия Джон Доннелли сказал, что около 300 спасателей на резиновых лодках были отправлены на поиски выживших.

«Проблема в доступе [к месту крушения] — ветер, куски льда [на воде]. Это опасно, трудно работать», — пояснил он.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что около 21:00 по местному времени при заходе на посадку пассажирский самолет авиакомпании PSA Airlines столкнулся с вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk).

Самолет Bombardier CRJ700 выполнял рейс 5342 для American Airlines из города Уичита в Канзасе. Столкновение произошло на подлете к взлетно-посадочной полосе в национальном аэропорту имени Рейгана.

Аэропорт сообщил, что все вылеты и посадки в аэропорту имени Рейгана были приостановлены.

Компания American Airlines подтвердила, что на борту самолета находилось 64 человека — 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились трое американских военнослужащих, заявила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер, а также анонимный представитель военных агентству Reuters.

Официально Пентагон сообщил, что столкнувшийся с самолетом вертолет вылетел с базы Форт-Бельвуар в штате Вирджиния. По данным военных, вертолет совершали тренировочный полет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали об «ужасной аварии», и поблагодарил спасателей за их «невероятную работу».

«Я слежу за ситуацией и предоставлю больше подробностей по мере их поступления», — говорится в его заявлении. В TruthSocial Трамп написал: «Это плохая ситуация, которую, похоже, следовало предотвратить. НЕ ХОРОШО!!!"

Министр обороны Пит Хегсет и министр транспорта Шон Даффи, недавно занявшие свои посты, заявили, что следят за ситуацией. На вопрос, будут ли изменены маршруты полетов вблизи аэропорта имени Рейгана, Даффи ответил: «Мы примем соответствующие меры, если это необходимо».

Родственники, собравшиеся в аэропорту, рассказали, что не получили от официальных лиц никакой информации об авиакатастрофе, добавив, что больше информации об инциденте они узнали из новостных сообщений, пишет Reuters.

Веб-камера, установленная в Центре Кеннеди в Вашингтоне, зафиксировала взрыв в воздухе над Потомаком около 8:47 вечера — самолет, охваченный пламенем, стремительно падал.

С февраля 2009 года в США не было ни одного крушения пассажирского самолета, но произошла серия инцидентов, близких к катастрофе.

В 1982 году самолет компании Air Florida врезался в мост над рекой Потомак, в результате чего погибли 70 пассажиров и четыре члена экипажа. Выжили только четыре пассажира и один член экипажа.

«Мы сотрудничаем с Национальным советом по безопасности на транспорте в его расследовании и продолжим предоставлять всю возможную информацию», — сказал генеральный директор American Airlines Роберт Айсом в видеообращении.