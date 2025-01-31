Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Депортации Трампа затронули и граждан Латвии; в списках уже нашли 125 человек из нашей страны 2 1846

В мире
Дата публикации: 31.01.2025
BB.LV
Изображение к статье: Депортации Трампа затронули и граждан Латвии; в списках уже нашли 125 человек из нашей страны

Недавно американское информационное агентство Fox News опубликовало список Центра иммиграционного и таможенного контроля США, в котором обобщена информация о количестве нелегальных иммигрантов, подлежащих депортации из страны, передает TV3.

Информация, включенная в список, указывает на то, что из США должны быть депортированы чуть более 1,4 миллиона человек, в том числе 125 граждан Латвии, которых также следует отправить на родину.

В контексте стран Балтии в списке указано, что 259 граждан Литвы, 125 граждан Латвии и 94 гражданина Эстонии должны быть отправлены домой. Среди прочего, в список вошли и несколько стран, которых больше не существует. Например, планируется депортировать 845 граждан Югославии, 254 гражданина Чехословакии и 337 граждан Советского Союза. Куда их депортируют, пока неясно.

Как и любой другой человек, находящийся в США нелегально, граждане Латвии без должных документов также должны ожидать, что администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа займет жесткую позицию и «отнесется к так называемым нелегалам с нулевой терпимостью», прокомментировал Директор Центра геополитических исследований и доцент Рижского университета имени Страдиня Марис Анджанс.

«Придется считаться с депортацией. В США проживают нелегальные иммигранты практически из всех стран мира. [...] Я думаю, что американские институты не будут представлять большого интереса, будь то Латвия или Таиланд. Если документы не в порядке, придется уехать», — добавил эксперт.

В то же время Анджанс отметил, что правоохранительные органы США оценивают, может ли человек быть потенциальным нелегальным иммигрантом, по его внешности.

«Я хочу сказать, что власти также смотрят на внешность во время рейдов». Они едут в потенциальные места, на фабрики, мясокомбинаты, фермы, в места, где есть потенциальные «черные рабочие», и ищут их [нелегалов] там. У тех жителей стран Балтии, которые нашли более престижную работу, больше шансов остаться в США на более длительный срок без проверок», — прокомментировал Анджанс.

Эксперт предполагает, что в латвийском контексте нелегальными иммигрантами в основном могут быть те, кто продолжил проживать в США после истечения срока действия визы.

По оценкам Анджанса, депортация нелегальных иммигрантов, граждан Латвии, обратно на родину, скорее всего, будет осуществляться коммерческим рейсом — с сопровождением властей США или без него.

На вопрос, насколько реалистично для властей США депортировать 1 445 549 неграждан из списка, Анджанс ответил: «Я думаю, это реалистично. Парадокс Америки в том, что на самом деле неизвестно, сколько там живет иммигрантов. По приблизительным оценкам, численность составляет от 10 до 13 миллионов человек. «Вот почему я думаю, что десятая часть — это реальное число, которое может быть депортировано», — сказал Анджанс.

×
Читайте нас также:
#США
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
42
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео