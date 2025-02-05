Временно исполняющий обязанности посольства России в Латвии Дмитрий Касаткин сообщил, что в прошлом году более 20 000 жителей Латвии выразили заинтересованность в переезде в Россию. Он не назвал точную цифру того, сколько из них действительно воспользовались этой возможностью, пишет LSM.

«В последнее время мы наблюдаем стремительный рост интереса жителей Латвии к участию в программе переселения в нашу страну, которую посольство реализует совместно с представительством МВД России в Риге. Только за прошлый год к нам поступило более 20 тысяч обращений за соответствующими консультациями», — рассказал Касаткин в интервью российскому агентству РИА Новости. Сообщается, что количество таких запросов возросло в несколько раз.

В 2023 году в Латвии вступили в силу поправки к Закону об иммиграции, которые предусматривают, что граждане России, проживающие в Латвии, для продления вида на жительство должны будут подтвердить знание латышского языка. В противном случае им грозила депортация из страны.

«За более чем два года с момента введения дискриминационных миграционных норм, требующих от наших граждан подтверждения знания латышского языка и заполнения русофобских анкет, бесчеловечной процедуре депортации подверглись шесть граждан России», — говорит Касаткин.

Он сообщает, что более 1000 граждан России покинули Латвию «вынужденно добровольно», поскольку после аннулирования вида на жительство им было отказано в возможности пользоваться многими социально-экономическими услугами.

В феврале 2023 года Латвия приняла решение об ограничении дипломатических отношений с Россией, в связи с чем послу России Михаилу Ванину пришлось покинуть нашу страну.

Однако дипломатические отношения между Латвией и Россией поддерживаются на уровне временных поверенных в делах, а Россию в Латвии представляет Касаткин.

Он утверждает, что Латвия, несмотря на «системную антироссийскую риторику», продолжает экономическое сотрудничество с Россией, поскольку жители и предприятия заинтересованы в двусторонней торговле.

Товарооборот между Латвией и Россией существенно сократился.

За 11 месяцев 2024 года импорт Латвии из России составил 369,1 млн евро (в основном это нефтегазовая продукция, зерно), а экспорт Латвии в Россию составил 961,4 млн евро (в основном это алкоголь, текстиль и лекарства).

Касаткин сообщает, что за год через Латвию было перевезено более 1,5 млн тонн зерна.

Латвия также используется для реэкспорта различных товаров в Россию: это касается алкоголя (в основном виски), электроники и экзотических фруктов.

Латвия стала одним из основных поставщиков алкоголя в Россию «на бумаге», поскольку западные производители алкоголя используют Латвию как промежуточный пункт при экспорте алкогольной продукции в Россию.

«Таким образом, в торговле между Латвией и Россией наблюдается своеобразный парадокс: руководство этой страны призывает к разрыву всех экономических связей с Москвой и активно участвует в разработке очередных пакетов санкций Евросоюза, но торговля, несмотря ни на что, сохраняется и по некоторым направлениям даже растет», — утверждает Касаткин.