Зеленский заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным при одном условии

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным при поддержке Запада

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, если Европа и США не бросят Киев. Об этом он заявил в интервью каналу ITV News.

По словам Зеленского, завершение российско-украинского конфликта в 2025 году возможно. Он добавил, что быстрого разрешения ситуации хочет и президент США Дональд Трамп.

Украинский лидер отметил, что готов к любому формату переговоров при одном условии — при поддержке США и Европы. Он отметил, что Киеву важно, чтобы Запад не бросил их. Согласно Зеленскому, гарантии безопасности от Запада успокоят украинцев и убедят их в том, что после проведения переговоров Россия снова не окажется на территории их страны.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украине нужна будет помощь Европы и США не только в обеспечении армии, но и в восстановлении экономики после завершения конфликта. «Это не так много», — оценил свои требования он.