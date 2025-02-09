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Зеленский заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным при одном условии 1

В мире
Дата публикации: 09.02.2025
BB.LV
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным при одном условии
ФОТО: Instagram

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным при поддержке Запада

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, если Европа и США не бросят Киев. Об этом он заявил в интервью каналу ITV News.

По словам Зеленского, завершение российско-украинского конфликта в 2025 году возможно. Он добавил, что быстрого разрешения ситуации хочет и президент США Дональд Трамп.

Украинский лидер отметил, что готов к любому формату переговоров при одном условии — при поддержке США и Европы. Он отметил, что Киеву важно, чтобы Запад не бросил их. Согласно Зеленскому, гарантии безопасности от Запада успокоят украинцев и убедят их в том, что после проведения переговоров Россия снова не окажется на территории их страны.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украине нужна будет помощь Европы и США не только в обеспечении армии, но и в восстановлении экономики после завершения конфликта. «Это не так много», — оценил свои требования он.

#война рф и украины
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    9-го февраля

    А как же не пяди украинской земли? Капитуляцию подписывай клоун!

    17
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