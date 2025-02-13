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Хуже Мюнхена: реакция европейских политиков на заявления Трампа о переговорах с Путиным 2

В мире
Дата публикации: 13.02.2025
BBC
Невилл Чемберлен, Эдуар Даладье, Адольф Гитлер и Бенито Муссолини.

Невилл Чемберлен, Эдуар Даладье, Адольф Гитлер и Бенито Муссолини.

ФОТО: dreamstime

Многие европейские политики уже вечером среды отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа о его скорой встрече с Путиным и рассуждения Трампа и его министра обороны Пита Хегсета о том, что вернуть потерянные Украиной земли нереально, пишет ВВС. Одни заявили, что без Украины и Европы мирные переговоры невозможны, другие — что такие словесные уступки еще до начала переговоров означают предательство интересов и Украины, и Запада.

В то самое время, когда Трамп в Вашингтоне рассказывал о своем разговоре с Путиным, главы МИД ведущих стран Европы обсуждали войну на встрече в Париже. В итоговом заявлении они заверили, что их страны готовы увеличить помощь Украине и поддерживают ее территориальную целостность

«Мы готовы увеличить нашу помощь Украине. Мы заявляем о поддержке ее независимости, суверенитета и территориальной целостности перед лицом военной агрессии России. Наша общая цель — продолжать поддерживать Украину до достижения справедливого, всеобъемлющего и прочного мира», — говорится в заявлении министров иностранных дел Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и Великобритании, а также руководителей внешнеполитического и оборонного ведомств Евросоюза.

Участники совещания подчеркнули, что, с их точки зрения, Европа обязательно должна участвовать в мирных переговорах, и что они намерены обсудить это с американскими союзниками.

«Независимость и территориальная целостность Украины не подлежат обсуждению. Нашим приоритетом сейчас должно быть усиление Украины и предоставление действенных гарантий безопасности. Европа должна играть центральную роль в любых переговорах», — так резюмировала итоги парижской встречи глава внешнеполитического ведомства ЕС, бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя заявления Трампа, отдельно подчеркнула, что сепаратных переговоров, по ее мнению, вести нельзя.

«Мир может быть достигнут только совместными усилиями. То есть, с Украиной и с европейцами. Чтобы в Европу вернулся мир, мы должны идти по этому пути вместе», — сказала Бербон изданию Politico.

В этом же духе высказался и премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Мы все хотим только мира. СПРАВЕДЛИВОГО МИРА. Украина, Европа и США должны работать над этим вместе. ВМЕСТЕ», — написал Туск в сети Х.

Бывший премьер-министр Швеции, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт сравнил заявления Трампа и Хегсета с действиями европейских лидеров на переговорах с Гитлером в Мюнхене в 1938 году — причем сравнил не в пользу Трампа.

«Это, конечно, новаторский подход к переговорам — пойти на очень большие уступки еще до их начала. Даже Чемберлен в 1938 году не опускался так низко. И тот Мюнхен закончился плохо», — написал Бильдт в сети Х.

Внутриполитический противник Трампа, сенатор-демократ Адам Шифф обвинил президента и министра обороны в предательстве интересов и Украины. и США.

«Давайте называть вещи своими именами: это сдача интересов Украины и наших интересов еще до начала переговоров. Трамп, конечно, большой специалист по заключению сделок — сделок в пользу Кремля», — заявил Шифф посредством твита.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью Poitico подчеркнула, что в любых мирных переговорах обязательно должна участвовать Украина, и что для успеха переговоров нужно измотать Россию войной.

«Для того, чтобы получить соглашение о мире, нужно ослабить Россию на поле боя. Российская политика, экономика, религия, медиа, частный сектор — все это сейчас ориентировано на войну. Поэтому Россию нужно принудить к миру», — сказала Браже.

«Путь к миру — это снижение российской военной мощи. Инвестиции в мощь Украины — это инвестиции в мир. И ослабление России — это инвестиции в мир. И важной составляющей тут являются санкции и их успешное применение», — продолжила латвийский министр.

Однопартиец Трампа, конгрессмен республиканец Джо Уилсон поддержал своего президента, но при этом заявил, что США должны наращивать и санкции против России, и военную помощь Украине.

«Президент Трамп — опытный переговорщик, который владеет Искусством сделки, — написал Уилсон, на чей твит обратило внимание агентство Интерфакс-Украина. — Мы должны обеспечить ему максимум рычагов, подготовив всеобъемлющие санкции против России и предоставив полномочия для быстрого вооружения Украины».

Мюнхенское соглашение 1938 года — соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Королевством Италией, составленное в Мюнхене 29 сентября 1938 года и подписанное в ночь с 29 на 30 сентября того же года рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером, премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуаром Даладье и премьер-министром Италии Бенито Муссолини. Соглашение предусматривало, что Чехословакия в течение 10 дней освободит и уступит Германии Судетскую область. Представители чехословацкой делегации Губерт Масаржик и Войтех Мастны присутствовали, но не были приглашены на обсуждение условий соглашения и только подписали готовый документ. Утром 30 сентября президент Чехословакии Эдвард Бенеш принял условия данного соглашения без согласия Национального собрания.

#война рф и украины
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Комментарии (2)

  • JL
    Janina LV
    13-го февраля

    Байба Браже вдруг вспотела, В глазах — испуг, в груди — слабела. Трамп указ махнул сурово — «Ай-ай-ай, запрет готово!»

    Тут Маск врезал, как комета, «Вон из Твиттера, без билета!» Байба в ужасе дрожала, Но визжать не прекращала.

    6
    1
  • Д
    Дед
    13-го февраля

    Боюсь, что Европа нужна, только для создания массовки, а большие дядьки без шавок разберутся. А Браже, после ее слов, уже пора побеспокоится о себе

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