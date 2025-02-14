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Главы Еврокомиссии и Евросовета обсудили с Зеленским ускорение вступления Украины в ЕС 2

В мире
Дата публикации: 14.02.2025
BB.LV
Главы Еврокомиссии и Евросовета обсудили с Зеленским ускорение вступления Украины в ЕС
ФОТО: twitter

Фон дер Ляйен и Кошта обсудили с Зеленским ускорение вступления Украины в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским членство возглавляемой им республики в Европейском союзе (ЕС). Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Еврокомиссии

«В заключение президент фон дер Ляйен и президент Кошта подчеркнули свою готовность активизировать работу по ускорению процесса вступления Украины в Европейский cоюз», — говорится в официальном заявлении.

Встреча политиков состоялась 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В ее рамках фон дер Ляйен и Кошта также пообещали Зеленскому оказывать поддержку Украине до достижения мира.

#война рф и украины #евросоюз #зеленский
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    14-го февраля

    Этот криворагульский колхозник опять припёрся в своей зелёной робе.🙄 Ппц. Шлём на бубен и бронетрусы ещё нацепил бы. Щеневмерлый скотный двор.

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  • Ч
    Чангл
    14-го февраля

    Пошёл 50ый год, а они всё обсуждали 🤣🤣🤣

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