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Фон дер Ляйен анонсировала меры, которые помогут странам ЕС увеличить расходы на оборону 3

В мире
Дата публикации: 15.02.2025
BB.LV
Фон дер Ляйен анонсировала меры, которые помогут странам ЕС увеличить расходы на оборону
ФОТО: twitter

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен собирается предложить меры, которые позволят странам Евросоюза увеличить свои расходы на оборону.

Об этом она объявила во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "Европейская правда".

Президент Еврокомиссии напомнила, что страны ЕС с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину значительно увеличили свои оборонные расходы.

Однако фон дер Ляйен убеждена, что ЕС надо будет еще раз существенно увеличить эту цифру. Поэтому она собирается предложить активировать положение об освобождении от налогообложения оборонных инвестиций.

По ее словам, эта мера будет осуществляться "контролируемым и обусловленным образом".

"Я также предложу более широкий пакет индивидуальных инструментов для решения конкретной ситуации каждого из наших государств, начиная с текущего уровня расходов на оборону и заканчивая их финансовым положением", – добавила фон дер Ляйен.

В частном порядке фон дер Ляйен также предложила задействовать документ о чрезвычайном положении, чтобы позволить странам увеличить расходы на оборону.

Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что Евросоюз должен отказаться от наложения жестких фискальных ограничений на оборонные расходы для своих стран.

#евросоюз #оборона
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Комментарии (3)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го февраля

    А вообще-то, за махинации с вакцинами от Covid19, ей уже светит уголовная статья.

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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го февраля

    Писец ЕС. Она разбазарит средства на раз-два и преспокойно свалит.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    15-го февраля

    Да-да-да...дочерта ты произведёшь на дорогих энергоресурсах, которые в 5-6раз дороже чем в сша. Не говоря про рф. И понижение налогов тут не поможет.

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