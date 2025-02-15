Конфликт в районе Великих африканских озер — одна из самых давних и болезненных проблем Африканского континента. За последнюю сотню лет он претерпел несколько циклов кровавых межэтнических столкновений, которые перекинулись и на соседние страны. На сегодняшний день его эпицентром остаются конголезские провинции Северное и Южное Киву, где с ноября 2021 г. не прекращаются бои между ВС Демократической Республики Конго (ДРК), с одной стороны, и вооруженной группировкой М23 при неофициальной поддержке Руанды — с другой.

По состоянию на 2024 г. численность внутренне перемещенных лиц и беженцев в приграничном регионе превысила 7 000 000 человек. В начале 2025 года ситуация обострилась, когда повстанческая группировка этнических тутси М23 начала наступление на востоке ДРК и объявила о захвате города-миллионника Гомы - столицы провинции Северное Киву.

В связи с этим, по оценкам ООН, за последние 10 лет число африканских мигрантов за исключением беженцев и лиц, ищущих убежища, проживающих в другой африканской стране, увеличилось на 25% — с 12 миллионов в 2015 году до 15 миллионов в 2024 году. Этот показатель наверняка занижен, так как большая часть внутренней миграции в Африке в той или иной форме является трудовой миграцией. Её составляют как сезонные трудовые перемещения, так и постоянные переселения в поисках средств к существованию, как правило, в городские экономические центры более развитых стран Африки.

По данным опросов «Афробарометра», сейчас почти 50% африканцев рассматривает возможность эмигрировать, что значительно больше, чем в 2016-2018 годах. Учитывая прогнозируемый рост населения Африки на 70% к 2050 году до 2,4 миллиардов человек, можно ожидать, что миграционное давление на Европу и страны Аравийского полуострова продолжится.