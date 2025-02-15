Baltijas balss logotype

В Африке идет Столетняя война, оттуда может эмигрировать миллиард человек 1

В мире
Дата публикации: 15.02.2025
BB.LV
Вооруженные европейскими идеями и оружием племена не могут примириться.

Вооруженные европейскими идеями и оружием племена не могут примириться.

На фоне разборок в Старом Свете, конфликт на Черном Континенте как-то потерялся.

Конфликт в районе Великих африканских озер — одна из самых давних и болезненных проблем Африканского континента. За последнюю сотню лет он претерпел несколько циклов кровавых межэтнических столкновений, которые перекинулись и на соседние страны. На сегодняшний день его эпицентром остаются конголезские провинции Северное и Южное Киву, где с ноября 2021 г. не прекращаются бои между ВС Демократической Республики Конго (ДРК), с одной стороны, и вооруженной группировкой М23 при неофициальной поддержке Руанды — с другой.

По состоянию на 2024 г. численность внутренне перемещенных лиц и беженцев в приграничном регионе превысила 7 000 000 человек. В начале 2025 года ситуация обострилась, когда повстанческая группировка этнических тутси М23 начала наступление на востоке ДРК и объявила о захвате города-миллионника Гомы - столицы провинции Северное Киву.

В связи с этим, по оценкам ООН, за последние 10 лет число африканских мигрантов за исключением беженцев и лиц, ищущих убежища, проживающих в другой африканской стране, увеличилось на 25% — с 12 миллионов в 2015 году до 15 миллионов в 2024 году. Этот показатель наверняка занижен, так как большая часть внутренней миграции в Африке в той или иной форме является трудовой миграцией. Её составляют как сезонные трудовые перемещения, так и постоянные переселения в поисках средств к существованию, как правило, в городские экономические центры более развитых стран Африки.

fc5f924b-c8de-4f93-b614-1a73f79739e9.jpg

По данным опросов «Афробарометра», сейчас почти 50% африканцев рассматривает возможность эмигрировать, что значительно больше, чем в 2016-2018 годах. Учитывая прогнозируемый рост населения Африки на 70% к 2050 году до 2,4 миллиардов человек, можно ожидать, что миграционное давление на Европу и страны Аравийского полуострова продолжится.

1
0

Комментарии (1)

  • VS
    Vad Sorry
    15-го февраля

    Идёт война а они плодятся как мухи. В Латвии демократия хуже чем война население вымирает дети ни рождаются ни хотят сдавать экзамен на латышский язык:)))

    0
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео