Латвийские спецслужбы сомневаются, что переговоры между Украиной и Россией состоятся

Вероятность того, что Украина и Россия начнут серьезные мирные переговоры и заключат даже временное прекращение огня хотя бы в ближайшие полгода, остается низкой, заключило Бюро по защите Сатверсме (БЗС) в своем обзоре деятельности за прошлый год.

В 2024 году тема мирных переговоров между Россией и Украиной стала актуальна. Этому способствовали растущая усталость от войны на Западе, стагнация темпов военных действий и публично заявленная цель новой администрации США - добиться прекращения войны.

Однако вероятность того, что Украина и Россия начнут серьезные мирные переговоры и заключат хотя бы временное соглашение о прекращении огня в ближайшие полгода, остается низкой: обе страны преследуют диаметрально противоположные цели и не готовы идти на значимые компромиссы, говорится в докладе.

По мнению БЗС, видимая готовность России подписать соглашение о прекращении огня направлена не на полное прекращение войны, а на то, чтобы выиграть время для восстановления сил для более масштабного нападения на Украину или даже НАТО. Для России, и в частности для Владимира Путина, установление контроля над Украиной имеет экзистенциальное значение.

В течение последнего года Россия различными способами продолжала демонстрировать, что ее цель - вернуть Украину в воображаемую сферу влияния России. России нужен не мир, а покорность и уступки Украины ее ультиматумам. Пока что Москва не достигла ни одной из своих первоначальных целей. Вместо этого Россия надеется, что Украина будет вынуждена пойти хотя бы на частичные уступки требованиям Кремля.

В то же время Россия, скорее всего, осознает, что в настоящее время у нее нет достаточного военного потенциала для достижения своих целей только на поле боя. Поэтому Россия пытается заставить Украину пойти на уступки с помощью различных мер влияния, заключили в БЗС.

Как и в 2023 году, в прошлом году среди российской элиты бытовало мнение, что она может с позиции силы сигнализировать о ложной готовности вступить в переговоры о прекращении войны. В 2024 году российская риторика включала угрозы и шантаж - принять мирные требования или ждать эскалации.

Одним из факторов, который может повлиять на переговорный процесс, является усталость украинской армии и населения от войны. В течение последнего года военные действия продолжали оставаться в состоянии стагнации, ни одна из сторон не смогла развить достаточный военный потенциал для проведения крупного наступления или контрнаступления с целью прорыва линии фронта. Однако в целом Россия в 2024 году находилась в более выгодном положении, чем Украина, поскольку российские войска постоянно продвигались на новые территории и добивались тактических успехов, говорится в заключении БЗС.

Наиболее важным фактором было количественное превосходство в людских ресурсах. Поскольку украинская армия не смогла освободить оккупированные территории и понесла территориальные потери, в обществе нарастала усталость от войны.

Опросы общественного мнения показывают растущую поддержку мирных переговоров как инструмента прекращения войны. Однако большое количество украинцев по-прежнему выступает против переговоров, идея отдачи России оккупированных территорийв обмен на прекращение военных действий не пользуется популярностью. Россия почти наверняка рассчитывает на то, что уставшая от войны украинская общественность заставит политическое руководство страны заключить с Россией мирный договор или хотя бы соглашение о прекращении огня.

Россия провела большую часть прошлого года, эксплуатируя, воспроизводя и углубляя усталость от войны, которая уже существует на Западе. Таким образом, Россия надеется достичь критической массы, чтобы крупные державы сократят свою военную поддержку и окажут политическое давление на Украину, чтобы она заключила соглашение с Россией, отмечает БЗС.

С этой целью Россия в течение последнего года активно проводила различные информационные кампании и вмешивалась во внутреннюю политику западных стран, в том числе в избирательный процесс.

По оценке БЗС, потенциальное соглашение не гарантирует мира в Украине. Россия неоднократно нарушала свои обязательства перед Украиной - Будапештский меморандум 1994 года, который предусматривал отказ Украины от ядерного оружия в обмен на гарантии соблюдения территориальной целостности Украины, и минские соглашения 2014 года о прекращении боевых действий на Донбассе.

"Мир и прекращение боевых действий в Украине будут временными и поставят под угрозу долгосрочную безопасность страны - Россия получит время для восстановления утраченного военного потенциала. Мирное соглашение до того, как Россия понесет значительный политический, экономический или военный удар, лишь укрепит веру России в то, что ей нужно только время", - говорится в докладе.

Украина и НАТО останутся экзистенциальными врагами России, которым нужно противостоять любыми средствами.

Для достижения и обеспечения прочного мира необходимо создать механизмы, которые не позволят России в будущем совершить новое нападение на Украину или на страны НАТО, считают в БЗС.

В контексте потенциальных мирных переговоров Запад должен оказать давление на Россию, ограничить ее возможности и активизировать свои действия против нее. В свою очередь, после возможного соглашения нужно продолжать санкции, а не восстанавливать отношения, существовавшие до вторжения России на Украину в 2022 году, говорится в докладе.