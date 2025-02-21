Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что не видит стремления России к миру с Украиной. Об этом он сказал агентству Reuters в четверг после закрытой встречи глав МИД «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге, где выступал российский министр Сергей Лавров, пишет ВВС .

«Мы и близко не подошли к урегулированию путем переговоров», — сказал он, отвечая на вопрос о том, поддержит ли Великобритания размещение миротворцев в Украине в отсутствие гарантий безопасности со стороны США.

«Я должен сказать, что когда я слушаю россиян и то, что Лавров только что сказал в зале, я не вижу стремления к тому, чтобы действительно достичь мира», — добавил Лэмми.

По его словам, сейчас наступил критический момент, и европейским странам необходимо увеличить расходы на оборону. Он также подтвердил цель Британии тратить на оборону 2,5% ВВП и продолжать поддержку Украины.

«Мы обязуемся выделять Украине 3 миллиарда фунтов в год до тех пор, пока продолжается война», — сказал глава МИД Британии.