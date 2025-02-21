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Британия не видит стремления к миру со стороны России — глава МИД 2

В мире
Дата публикации: 21.02.2025
BBC
x.com/DavidLammy

x.com/DavidLammy

ФОТО: twitter

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что не видит стремления России к миру с Украиной. Об этом он сказал агентству Reuters в четверг после закрытой встречи глав МИД «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге, где выступал российский министр Сергей Лавров, пишет ВВС.

«Мы и близко не подошли к урегулированию путем переговоров», — сказал он, отвечая на вопрос о том, поддержит ли Великобритания размещение миротворцев в Украине в отсутствие гарантий безопасности со стороны США.

«Я должен сказать, что когда я слушаю россиян и то, что Лавров только что сказал в зале, я не вижу стремления к тому, чтобы действительно достичь мира», — добавил Лэмми.

По его словам, сейчас наступил критический момент, и европейским странам необходимо увеличить расходы на оборону. Он также подтвердил цель Британии тратить на оборону 2,5% ВВП и продолжать поддержку Украины.

«Мы обязуемся выделять Украине 3 миллиарда фунтов в год до тех пор, пока продолжается война», — сказал глава МИД Британии.

#война рф и украины #великобритания
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Комментарии (2)

  • А
    Андрей
    21-го февраля

    Мунуточку! "Хозяин" только собирается тратить 2.5% от ВВП на свою оборону и только 3 мильярда в год посылать на лево (ну если смотреть со стороны острова). А в Латвии УЖЕ 3.5% и хотят ещё больше. Вопрос - по какой причине? На лево хотят посылать больше (т.в. е международный общак)? Или распределение пойдёт лишь по внутренним карманам?

    Ну и с кем воевать задумали?

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  • Д
    Дед
    21-го февраля

    Как же не видно? Россия наступает и двигается к миру- капитуляции нацистского режима.

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