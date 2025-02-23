В программе телеканала TV24 «Актуальное о событиях войны на Украине», рассказывая о текущих событиях в Курской области России, майор ВСУ, офицер штаба земессардзе Янис Слайдиньш сообщил, что в украинском информационном пространстве появилась информация о том, что россияне вернули себе населенный пункт Лебедевка на этом участке фронта.

«Это единственные новости из Курска. И еще немного о северокорейцах — украинские войска по-новому оценили их тактику. Они вновь участвуют в боевых действиях, но теперь действуют гораздо осторожнее, чем раньше. Изменилась тактика, сократилось число бойцов в ударных группах. Если раньше они наступали группами по 50 человек, то сейчас эти ударные группы состоят из 10–15 человек, как это делают русские», — сообщил майор НВС.

Слайдиньш рассказал, что северокорейские солдатские подразделения в Курской области по-прежнему превосходят по численности российские.

«Они действуют гораздо осторожнее, что подтверждается данными разведки. Они движутся вперед не так смело, как прежде. Вот такая оценка, понятно, что они сделали выводы», — сказал Слайдиньш.