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Латвия решила поддержать вступление Украины в НАТО 3

В мире
Дата публикации: 24.02.2025
LETA
Латвия решила поддержать вступление Украины в НАТО
ФОТО: dreamstime

Страны Балтии поддержат вступление Украины в НАТО, говорится в совместном заявлении президентов Латвии, Литвы, Финляндии и Украины, а также премьер-министров Дании, Эстонии, Исландии, Норвегии и Швеции.

Президенты и премьер-министры осудили незаконное, неспровоцированное и неоправданное полномасштабное военное вторжение России в Украину, подчеркнув, что исход войны окажет значительное и долгосрочное влияние на европейскую и трансатлантическую безопасность.

В заявлении подчеркивается, что страны подтверждают свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Для достижения справедливого и прочного мира Украина и Европа должны участвовать в любых будущих переговорах. Украина должна получить надежные гарантии безопасности, а Европа должна проявить лидерство. Мы работаем со всеми союзниками по НАТО и ЕС для достижения мира через силу", - говорится в заявлении.

Президенты и премьер-министры отмечают, что страны Северной Европы и Балтии являются одними из ведущих сторонников Украины. На сегодняшний день военная, финансовая и гуманитарная помощь Украине с их стороны превысила 26 млрд евро.

Страны обязуются увеличить поддержку Украине, включая системы противовоздушной обороны и боеприпасы, инвестиции в оборонную промышленность Украины, предоставив оборудование и обучение для подразделения размером с бригаду с возможностью наращивания его потенциала.

"В то же время мы призываем союзников и партнеров оказать Украине еще больше военной поддержки. Мы продолжим оказывать максимальное давление на Россию, в том числе посредством санкций и мер против теневого флота, чтобы сдержать Россию и ее военную машину", - подчеркивается в заявлении, в котором отмечается, что справедливый и устойчивый мир невозможен без обеспечения ответственности за международные преступления России.

Страны подчеркивают свою неизменную поддержку интеграции Украины в ЕС и приветствуют значительный прогресс в проведении реформ, который она продемонстрировала в условиях российской военной агрессии. В заявлении выражается полная поддержка стремлению Украины к членству в ЕС.

#нато #война рф и украины #украина
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Григорий Антонов
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Комментарии (3)

  • Д
    Дед
    24-го февраля

    Пока Украина не откажется от НАТО, война не закончится, и Латвия это знает. Тогда, кто хочет продолжения войны до полной победы России? Или, кто то сомневается, кто победит?

    8
    0
  • JL
    Janina LV
    24-го февраля

    Латвия, щедро раздавая советы Украине о вступлении в НАТО, словно забыла, что в альянс берут не за красивые глаза, а за стратегическое расположение и готовность стать живым щитом для тех, кто уже внутри клуба.

    12
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го февраля

    Бла, бла, бла. Опять лучшее трепло ВВ, Григорий Антонов, в действии. Куча "громких" и помойных слов без смысла и конкретной информации.

    7
    0

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