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Латышский политолог раскрыл истинные мотивы поведения Трампа 3

В мире
Дата публикации: 06.03.2025
BB.LV
Латышский политолог раскрыл истинные мотивы поведения Трампа
ФОТО: depositphotos

«Они хотели бы сменить Зеленского», - так в интервью Diena высказывается политолог Андис Кудорс.

«Оптимизм я усматриваю в решимости европейцев тратить больше на оборону, лучше вооружать свои армии, принимать ответственность за процессы, не ждать Америки. От США к сожалению мы видим большие уступки России и практически никаких уступок Украине». «Трамп легитимизирует Путина», полагает эксперт. «В Америке справедливость, право в целом были много популярней, чем в Европе, потому мне особо неприятно видеть, что Трамп в этих категориях вообще не говорит и не рассуждает и прочие в его команде ему поддакивают, и, я верю, лицемерят, присоединяясь к оценкам своего президента, и более неспособны нормально сказать, что белое есть белое, а черное есть черное».

«Они хотели бы сменить Зеленского, и, возможно, бывший главнокомандующий армией Украины, ныне посол в Великобритании Залужный мог быть на его месте. Но Украина это так не может сделать, ибо у них есть военное положение, во время которого Конституция не позволяет выборов. Так что здесь есть такой тупик».

«Трамп находится в пузыре своих ценностей, коммуницируя с предпринимателями и думая, что всех интересует только деньги и кто сильней. Весь мир так не функционирует. Так функционирует часть мира, и в большой мере Трамп говорит правду, но не про всех и не во всех ситуациях. Потому я не хочу сейчас мучиться на месте Трампа и калькулировать, что он сделает со всей этой ситуацией в целом. Что Трампом движет вперед в том, что перемирия вообще нужно достичь, есть то, что он уже обещал, что этого достигнет».

#сша #дональд трамп
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Григорий Антонов
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Комментарии (3)

  • lg
    lo gos
    6-го марта

    Политолог может быть хорошо осведомлён в теории, но часто не понимает реальных проблем и нужд общества. В итоге, несмотря на диплом и знания, он может не уловить истинные настроения и мотивации .Его научные подходы не всегда применимы в политической практике, что приводит к отрыву от действительности.

    5
    0
  • JJ
    Jan Jans
    6-го марта

    ну слва Всем Святым, что некий политолог из страны, которую даже в Европе не каждый знает, а в США и подавно, раскрыл главный секрет Трампа. Ну а утверждение что «В Америке справедливость, право в целом были много популярней..." (при поттасовке выборов 2020 года, при полной цензуре прессы, и превалировании корпораций - вообще бред человека, который мало чего понимает в данном вопросе. Хотя это - удел современных диванных "экспертов", странно, что мнение таких публикуют. Хотя остальные еще хуже.

    11
    1
  • Д
    Дед
    6-го марта

    Не надо пиликать, конституция Украины не оговаривает невозможность выборов в военное время, а президент может быть президентом только 6 лет и не дня больше. И ПРО ВОЙНУ НИ СЛОВА.

    12
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