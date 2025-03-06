Латышский политолог раскрыл истинные мотивы поведения Трампа

«Оптимизм я усматриваю в решимости европейцев тратить больше на оборону, лучше вооружать свои армии, принимать ответственность за процессы, не ждать Америки. От США к сожалению мы видим большие уступки России и практически никаких уступок Украине». «Трамп легитимизирует Путина», полагает эксперт. «В Америке справедливость, право в целом были много популярней, чем в Европе, потому мне особо неприятно видеть, что Трамп в этих категориях вообще не говорит и не рассуждает и прочие в его команде ему поддакивают, и, я верю, лицемерят, присоединяясь к оценкам своего президента, и более неспособны нормально сказать, что белое есть белое, а черное есть черное».

«Они хотели бы сменить Зеленского, и, возможно, бывший главнокомандующий армией Украины, ныне посол в Великобритании Залужный мог быть на его месте. Но Украина это так не может сделать, ибо у них есть военное положение, во время которого Конституция не позволяет выборов. Так что здесь есть такой тупик».

«Трамп находится в пузыре своих ценностей, коммуницируя с предпринимателями и думая, что всех интересует только деньги и кто сильней. Весь мир так не функционирует. Так функционирует часть мира, и в большой мере Трамп говорит правду, но не про всех и не во всех ситуациях. Потому я не хочу сейчас мучиться на месте Трампа и калькулировать, что он сделает со всей этой ситуацией в целом. Что Трампом движет вперед в том, что перемирия вообще нужно достичь, есть то, что он уже обещал, что этого достигнет».