Взобравшегося на Биг Бен мужчину с флагом Палестины удалось снять – он провел на башне 16 часов

В Лондоне мужчина, который накануне взобрался на башню Елизаветы знаменитого Биг Бена, после проведенных наверху 16 часов спустился вниз, после чего его задержали правоохранители.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

В течение субботы переговорщики и спасатели на автовышке разговаривали с мужчиной, призывая его спуститься.

Сам мужчина сказал переговорщикам, что спустится "на своих условиях".

В течение 16 с половиной часов, проведенных на башне, он выложил в Instagram несколько видеороликов, в одном из которых предположил, что планирует остаться там на три с половиной дня.

Полиция Вестминстера около часа ночи в воскресенье заявила: "Инцидент затянулся из-за особенностей местонахождения мужчины и необходимости обеспечить безопасность наших сотрудников, самого человека и широкой общественности.