Не все в Литве обрадовались предложенному Францией ядерному зонтику

Предложенный Францией ядерный зонтик стал бы значительным шагом в повышении безопасности стран Евросоюза, считает спикер литовского Сейма Саулюс Сквернялис.

«Я поддерживаю президента, потому что не идет речи о технических, технологических или финансовых вопросах. Президент Макрон сказал, что хочет начать стратегическую дискуссию, это вопрос определения самой Франции», — заявил Сквернялис в Сейме в понедельник.

«Если бы у Франции была такая воля, это был бы значительный шаг в повышении безопасности стран Евросоюза. Многие здесь, наверное, представляют себе иначе, что мы скоро появимся с какими-то своими пусковыми установками и ядерными боеголовками, это недоразумение так думать», - добавил он.

Его комментарии прозвучали после того, как на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж рассматривает возможность распространения ядерного сдерживания Франции на ее европейских партнеров.

Президент Литвы Гитанас Науседа поблагодарил Макрона за это предложение и получил заверения, что советник президента Франции приедет в Литву, чтобы более подробно представить эту идею.

Со своей стороны премьер-министр Гинтаутас Палуцкас называет шансы Франции на обеспечение европейского ядерного зонтика незначительными и призывает не подрывать доверие к НАТО.

Председатель партии "Заря Нямунаса" Ремигиюс Жемайтайтис сказал, что не поддерживает идею французского ядерного зонтика, он считает основной причиной недостаточное финансирование обороны.