Скандал: в день независимости Литовской Республики появилось знамя Литовской ССР

В Швенченском районе Литвы на жилом доме был вывешен флаг Литовской Советской Социалистической Республики (Литовской ССР), сообщила полиция в среду.

Флаг Литовской ССР был обнаружен во вторник на доме в деревне Цирклишкес, сотрудники полиции изъяли его.

«Поступила первичная информация о том, что на указанном доме вывешен флаг Советской Литвы, об этом сообщили специалисты по общественному порядку Швенченского района. Мужчина, родившийся в 1964 году, вывесил на своем частном жилом доме флаг Литовской ССР», – сообщила Eltа представительница полиции Вильнюсского уезда Лорета Кайрене.

По ее словам, когда сотрудники полиции попросили мужчину снять флаг, он зашел в дом и заперся.

Начато административное разбирательство по факту распространения или демонстрации символов коммунистических режимов.

Напомним, 11 марта Литва отмечала 35-летие восстановления независимости.

В тот же день утром в Вильнюсе, на улице Юстинишкес, было замечено, что с многоквартирного дома украли флаг Литвы, сообщила полиция.