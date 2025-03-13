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Латвия призвала РФ показать готовность прекратить жестокую войну против Украины 0

В мире
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
Латвия призвала РФ показать готовность прекратить жестокую войну против Украины
ФОТО: LETA

России пора продемонстрировать готовность прекратить жестокую, незаконную и неспровоцированную агрессивную войну против Украины, подчеркивается в совместном заявлении министров иностранных дел стран Балтии и Скандинавии.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Латвии, главы внешнеполитических ведомств приветствуют совместное заявление Украины и США, в котором предлагается 30-дневное временное прекращение огня, а также решение возобновить помощь США в сфере безопасности и обмен разведданными с Украиной.

"Мы продолжим стремиться к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на основе Устава ООН и международного права", - заявили главы МИД стран Балтии и Скандинавии, отметив, что встреча в Саудовской Аравии стала шагом в правильном направлении.

Также министры подчеркнули, что страны Балтии и Скандинавии солидарны с Украиной на пути к справедливому и прочному миру. Совместное заявление подписали министры иностранных дел Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции.

#война рф и украины #страны балтии
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Григорий Антонов
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