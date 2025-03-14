В Одессе был убит бывший глава силового блока «Правого сектора» Демьян Ганул.
Сообщается, что его застрелил мужчина в военной форме.
Ранее Ганул с «активистами» снес со стелы «Крылья победы» орден Ленина и «Золотую звезду». Украинская полиция квалифицировала инцидент как заказное убийство.
Глава МВД Клименко заявил, что взял раскрытие преступления под личный контроль.
В Одессу выехала следственно-оперативная группа и криминалисты во главе с Председателем Нацполиции Выговским.
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