В Одессе был убит бывший глава силового блока «Правого сектора» Демьян Ганул.

Сообщается, что его застрелил мужчина в военной форме.

Ранее Ганул с «активистами» снес со стелы «Крылья победы» орден Ленина и «Золотую звезду». Украинская полиция квалифицировала инцидент как заказное убийство.

Глава МВД Клименко заявил, что взял раскрытие преступления под личный контроль.

В Одессу выехала следственно-оперативная группа и криминалисты во главе с Председателем Нацполиции Выговским.