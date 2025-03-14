Baltijas balss logotype

В Одессе был убит бывший глава силового блока «Правого сектора» Демьян Ганул 5

В мире
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
В Одессе был убит бывший глава силового блока «Правого сектора» Демьян Ганул

В Одессе был убит бывший глава силового блока «Правого сектора» Демьян Ганул.

Сообщается, что его застрелил мужчина в военной форме.

Ранее Ганул с «активистами» снес со стелы «Крылья победы» орден Ленина и «Золотую звезду». Украинская полиция квалифицировала инцидент как заказное убийство.

Глава МВД Клименко заявил, что взял раскрытие преступления под личный контроль.

В Одессу выехала следственно-оперативная группа и криминалисты во главе с Председателем Нацполиции Выговским.

photo_2025-03-14_14-09-38.jpg

#украина
46
0

Комментарии (5)

  • Мп
    Мимо проходил
    14-го марта

    Черти в аду, радостно потирая руки, греют персональную сковородку.

    58
    2
  • ТК
    Тото Кутунио
    14-го марта

    Паскудник ещё почти 11 лет небо коптил после "Дома профсоюзов" Земля стекловатой!

    66
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    14-го марта

    Карма настигла этот подгэбованный кусок мяса. 👍🏻

    51
    1
  • К✓√
    Космос ✓√
    14-го марта

    Это прекрасно!

    58
    2
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    14-го марта

    Ого, среди украинцев есть наследники Ковпака.

    30
    0
Читать все комментарии

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
x.com/MiloradDodik
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
x.com/WhiteHouse
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео