"Мы должны напрячь все силы, чтобы усилить экономическое давление на Россию и добиться прекращения этой войны", - заявил британский премьер Кир Стармер, обращаясь к союзникам Украины.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что нельзя позволить президенту РФ Владимиру Путину "играть в игры" с возможностью прекращения огня в Украине, передает в субботу, 15 марта, BBC News.

"Полное игнорирование Кремлем предложения президента Трампа о прекращении огня лишь демонстрирует, что Путин не настроен на мир", - заявил британский премьер перед началом организованного им виртуального саммита европейских партнеров Киева. Их онлайн-встреча посвящена поддержке Украины в случае возможного соглашения с РФ о приостановке боевых действий, отмечает агентство AFP.

Стармер: Мы должны быть готовы к давлению на РФ

Если Россия в конечном счете сядет за стол переговоров, то "мы должны быть готовы следить за прекращением огня с целью убедиться, что это серьезный и прочный мир", заявил Стармер.

Если же Москва откажется от мирных переговоров, то "мы должны напрячь все силы, чтобы усилить экономическое давление на Россию и добиться прекращения этой войны", подчеркнул глава британского правительства. "Я думаю, что у нас есть ряд возможностей сделать это вместе", - сказал Стармер, обращаясь к участникам видеоконференции, в которой принимают участие лидеры стран ЕС и представители НАТО.

Путин: Москва готова к перемирию, но с оговорками

13 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен с предложением США о 30-дневном прекращении огня в Украине на определенных условиях. "Это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса", - указал он на пресс-конференции в Москве с правителем Беларуси Александром Лукашенко.

Одновременно Путин потребовал лишить Украину возможности перевооружиться и провести дополнительную мобилизацию во время перемирия. "Как эти 30 суток будут использоваться? Чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие? Чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку? Или ничего этого не будет?" - цитирует Путина агентство "Интерфакс".

Договоренность Украины и США

В Саудовской Аравии 11 марта прошли переговоры делегаций США и Украины, посвященные мирному урегулированию. По итогам встречи в Джидде сообщалось, что Киев дал согласие на американское предложение объявить режим прекращения огня на 30 дней.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что теперь очередь России ответить на эту инициативу. Он указал, что перемирие вступит в силу в случае положительного ответа Москвы. Затем, по словам госсекретаря, должны начаться мирные переговоры.