Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Помирившись с США, в Москве нашли нового врага номер один. Угадайте, кто это 1 1413

В мире
Дата публикации: 16.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Помирившись с США, в Москве нашли нового врага номер один. Угадайте, кто это
ФОТО: depositphotos

На эту роль теперь претендует Великобритания. Так полагает агентство "Рейтерс".

В то время как США при Дональде Трампе стремятся перезагрузить отношения с Москвой и выступить посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, Великобритания получила статус главного врага России номер один.

Этот статус она носила с перерывами на протяжении последних двух столетий. "Лондон сегодня, как и накануне обеих мировых войн прошлого века, действует как главный мировой 'поджигатель войны'", — заявила российская внешняя разведка в необычно резком публичном заявлении. Она обвинила Лондон в попытках сорвать усилия Трампа по достижению мира на Украине. "Пришло время разоблачить их и послать четкий сигнал 'коварному Альбиону' и его элитам: у вас ничего не получится", — заявила СВР.

Три российских чиновника, говорившие на условиях анонимности, поскольку они не уполномочены общаться с прессой, заявили, что Великобритания теперь рассматривается Москвой как главный противник, причем один из них в гневе заявил, что Лондон "разжигает хаос и войну" на Украине. Другой описал Великобританию как движущую силу на Западе, когда речь идет о мобилизации оппозиции России.

Высказывания премьер-министра Кира Стармера в этом месяце о возможном размещении британских войск и самолетов на Украине в составе потенциальных миротворческих сил вызвали гнев высокопоставленных российских политиков. То же самое вызвало его проведение встречи "коалиции желающих", а также личные и телефонные лоббистские усилия в отношении Трампа с целью поддержки Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Стармера подогревающим напряженность в тот самый момент, когда Трамп пытался ее снизить.

Британские дипломаты в России говорят, что знают, с чем имеют дело. Взаимные высылки сократили штат британского посольства как минимум на 10 дипломатов с начала войны. Ни у России, ни у Великобритании нет военных атташе.

Российская служба безопасности ФСБ обвинила британского дипломата и супругу другого дипломата в шпионаже и выслала их — обвинения, которые Лондон назвал "беспочвенными". Великобритания вызвала российского посла в Лондоне в среду и выслала российского дипломата и супругу дипломата в ответ. "Совершенно очевидно, что российское государство активно стремится к закрытию британского посольства в Москве", — заявило министерство иностранных дел Великобритании в среду.

×
Читайте нас также:
#Великобритания
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
10
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду
Изображение к статье: Премьер Литвы Инга Рунгинене

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео