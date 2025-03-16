В то время как США при Дональде Трампе стремятся перезагрузить отношения с Москвой и выступить посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, Великобритания получила статус главного врага России номер один.

Этот статус она носила с перерывами на протяжении последних двух столетий. "Лондон сегодня, как и накануне обеих мировых войн прошлого века, действует как главный мировой 'поджигатель войны'", — заявила российская внешняя разведка в необычно резком публичном заявлении. Она обвинила Лондон в попытках сорвать усилия Трампа по достижению мира на Украине. "Пришло время разоблачить их и послать четкий сигнал 'коварному Альбиону' и его элитам: у вас ничего не получится", — заявила СВР.

Три российских чиновника, говорившие на условиях анонимности, поскольку они не уполномочены общаться с прессой, заявили, что Великобритания теперь рассматривается Москвой как главный противник, причем один из них в гневе заявил, что Лондон "разжигает хаос и войну" на Украине. Другой описал Великобританию как движущую силу на Западе, когда речь идет о мобилизации оппозиции России.

Высказывания премьер-министра Кира Стармера в этом месяце о возможном размещении британских войск и самолетов на Украине в составе потенциальных миротворческих сил вызвали гнев высокопоставленных российских политиков. То же самое вызвало его проведение встречи "коалиции желающих", а также личные и телефонные лоббистские усилия в отношении Трампа с целью поддержки Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Стармера подогревающим напряженность в тот самый момент, когда Трамп пытался ее снизить.

Британские дипломаты в России говорят, что знают, с чем имеют дело. Взаимные высылки сократили штат британского посольства как минимум на 10 дипломатов с начала войны. Ни у России, ни у Великобритании нет военных атташе.

Российская служба безопасности ФСБ обвинила британского дипломата и супругу другого дипломата в шпионаже и выслала их — обвинения, которые Лондон назвал "беспочвенными". Великобритания вызвала российского посла в Лондоне в среду и выслала российского дипломата и супругу дипломата в ответ. "Совершенно очевидно, что российское государство активно стремится к закрытию британского посольства в Москве", — заявило министерство иностранных дел Великобритании в среду.