Белый дом: только благодаря США французы не говорят по-немецки 1 942

В мире
Дата публикации: 17.03.2025
BB.LV
ФОТО: pixabay

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ответила на требования французского депутат вернуть статую Свободы и напомнила о заслугах США перед европейской страной.

«И мой совет этому неназванному французскому политику низкого уровня — напомнить им, что только из-за Соединенных Штатов Америки французы сейчас не говорят по-немецки», — подчеркнула представитель американской администрации.

Левитт подчеркнула, что США абсолютно не собираются возвращать монумент.

Ранее депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн потребовал от США вернуть Франции статую Свободы. «Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», — заявил политик.

