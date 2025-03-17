Более 30 тысяч украинцев потеряли статус беженцев в Швейцарии с 2022 года.

Более 30 тысяч украинцев потеряли статус беженцев в Швейцарии с февраля 2022 года. Об этом заявили в Государственном секретариате по миграции Швейцарии (SEM) на странице в соцсети X.

Беженцам в Швейцарии выдается специальный статус S, который дает право на работу, страховку, обучение, возможность свободного перемещения по стране. По данным ведомства, в данный момент подобный статус имеют 68 254 человека.