Конфликт на Украине бы не начался, если бы у власти в предыдущие четыре года находился нынешний американский лидер Дональд Трамп. Его причиной стали действия администрации экс-президента Джо Байдена, считает пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Думаю, что предыдущая администрация и является причиной, из-за которой началась эта война», — заявила Левитт, раскритиковав решение Байдена отказаться от переговоров с Россией.

По ее мнению, администрация бывшего президента проявила слабость и некомпетентность в некоторых своих решениях, однако Трампу и его команде удалось добиться большого прогресса в вопросе Украины с января 2025 года, когда Трамп занял пост лидера США.

«Будем надеяться, завтра (18 марта — прим.) этот прогресс укрепится», — резюмировала Левитт.