Где шпроты!? Депутаты Европарламента возмущены собственной столовой

В мире
Дата публикации: 18.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Где шпроты!? Депутаты Европарламента возмущены собственной столовой
ФОТО: Global Look Press

Politico: депутаты Европарламента возмущены отсутствием блюд из Восточной Европы.

Депутаты Европейского парламента (ЕП) возмущены отсутствием блюд кухонь из стран Восточной Европы в столовой правительственного органа, что может говорить о неравном положении стран сообщества. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на письмо, отправленное помощником депутата от Словакии.

В частности, помощник парламентария разослал письмо более чем двум тысячам сотрудников ЕП, где в крайне эмоциональной форме описал свое недовольство ситуацией. Он испугался, что восточноевропейские политики из-за нехватки национальных лакомств могут начать чувствовать себя «пассажирами второго класса», и это радикализирует их политические взгляды.

«По его мнению, популисты могут преподнести ситуацию как кулинарный "западный империализм", чтобы разжечь антиевропейские настроения», — приводит издание слова сотрудника Европарламента.

