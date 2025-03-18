Депутаты Европейского парламента (ЕП) возмущены отсутствием блюд кухонь из стран Восточной Европы в столовой правительственного органа, что может говорить о неравном положении стран сообщества. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на письмо, отправленное помощником депутата от Словакии.

В частности, помощник парламентария разослал письмо более чем двум тысячам сотрудников ЕП, где в крайне эмоциональной форме описал свое недовольство ситуацией. Он испугался, что восточноевропейские политики из-за нехватки национальных лакомств могут начать чувствовать себя «пассажирами второго класса», и это радикализирует их политические взгляды.

«По его мнению, популисты могут преподнести ситуацию как кулинарный "западный империализм", чтобы разжечь антиевропейские настроения», — приводит издание слова сотрудника Европарламента.