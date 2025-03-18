Учитывая постоянно меняющиеся заявления президента США, возникают вопросы о том, можно ли доверять словам администрации Вашингтона по вопросам европейской безопасности. Литовские и зарубежные эксперты подчеркивают, что Европа должна сократить любую военную помощь, безопасность и технологическую зависимость от США, в противном случае война в Европе может начаться уже в следующем году, пишет «tv3.lt».

Эту идею выдвинул в немецком издании WELT австрийский военный эксперт Густав Грессель. В субботу президент Литвы Гитанас Науседа принял участие в виртуальном саммите в поддержку Украины. В ходе беседы с лидерами стран-союзников обсуждались гарантии безопасности и поддержки Украины.

«Мне кажется, США ясно дали понять, что нежелание России участвовать или даже мешать идее прекращения огня может привести к тому, что Россия почувствует еще большее давление не только со стороны Евросоюза, но и со стороны самих США. Это очень важно», — подчеркнул Г. Науседа.

Ранее президент США Трамп обещал соблюдать статью 5 Североатлантического договора, которая обязывает членов НАТО защищать друг друга, так что вооруженное нападение на одну или несколько стран НАТО в Европе или Северной Америке будет считаться нападением на них всех.

Хотя эксперты подчеркивают, что получить помощь НАТО сразу после возникновения реальной опасности в любом случае невозможно, литовский депутат Европарламента Дайнис Жалимас говорит, что все равно не верит в обещания США и позитивную реакцию на них Литвы: «Я не очень верю, что на Россию будет оказано давление, но каждый раз вижу желание успокоиться из-за того или иного заявления США».

«Эпоха, когда у нас был надежный партнер в лице НАТО, закончилась», — подчеркивает он.

Если США не соблюдают статью 2 Североатлантического договора, то почему мы должны доверять их обещаниям о том, что они будут соблюдать статью 5, подчеркнул Д. Жалимас. Статья 2 Североатлантического договора обязывает страны-союзники проявлять солидарность, избегать конфликтов и противоречий в экономической сфере, укреплять свои свободные институты и улучшать понимание принципов, на которых они основаны.

«Угрожая аннексией Гренландии, начиная тарифные войны с Европой и Канадой, резко прекращая поддержку гражданского общества и СМИ через USAID и другие программы помощи, а также закрывая «Свободную Европу» и «Голос Америки»», - перечислил депутат, как США якобы нарушают статью 2 вышеупомянутого договора.

Однако австрийский военный эксперт Г. Грессель считает, что дальнейшее наступление России в Европе возможно. Он не верит, что гарантии безопасности США сохранят свою значимость при Трампе. Как сообщило в воскресенье немецкое СМИ WELT, Германии необходимы как обязательная военная служба, так и определенное оружие, чтобы быть готовой к войне.

Это заявление, опубликованное в немецких СМИ, распространил в социальных сетях глава Фонда К. Аденауэра в Литве: «С точки зрения Кремля, все переговоры направлены на то, чтобы выиграть время и отсрочить западную поддержку Украины. Россия выдвинет новые условия мира, а Трамп снова спросит, почему Украина их не принимает. Мы находимся в предвоенной ситуации. Если принять во внимание худший сценарий, то может случиться так, что в следующем году в Европе начнется большая война. Но я думаю, что в этом году этого не произойдет, даже если американцы полностью прекратят поддержку».

Подчеркивая автономность и независимость Европы от США, было также упомянуто предположение президента Франции Эммануэля Макрона о том, что французское ядерное оружие может стать сдерживающим фактором для всей Европы и защитить континент от российских угроз. Помощь Америки в случае нападения России на Европу маловероятна. Однако НАТО по-прежнему выполняет свои функции, поскольку были созданы группы и структуры планирования. Любая страна, подвергшаяся нападению, может продолжать рассчитывать на европейскую помощь.

Политолог Г. Грессель подчеркивает, что Европа должна готовиться к войне и освободиться от зависимости от США. Эту идею поддерживает и Д. Жалимас, добавив, что следует сосредоточить внимание на укреплении противовоздушной обороны.

«Понятно, мы должны стараться поддерживать прагматичные отношения, насколько это возможно, но при этом твердо стоять на ногах. Это все, что Европа может сделать сейчас. Давайте строить собственную оборону, давайте дадим ей больше финансирования», — уверяет Д. Жалимас.