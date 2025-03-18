На предстоящей встрече в Лондоне глава европейской дипломатии обсудит с главами МИД и Минобороны страны пути усиления давления на РФ и обеспечения справедливого и прочного мира в Украине, пишет DW .

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прибудет в Лондон 18 марта, чтобы обсудить с министрами иностранных дел и обороны Великобритании "пути усиления давления на Россию и обеспечения справедливого и прочного мира в Украине", сообщило британское правительство вечером в понедельник, 17 марта.

Предстоящие переговоры в пресс-релизе названы "частью новой эры отношений между Великобританией и ЕС". Они будут посвящены "координации сотрудничества по Украине и обсуждению усилий по наращиванию экономического давления и обеспечению того, чтобы Россия заплатила за ущерб, который она наносит Украине, а также активизации действий против гибридных угроз, таких как кибератаки, вмешательство в выборы и безудержная российская дезинформация", уточняет Лондон.

Кроме того, глава британского МИД Дэвид Лэмми и Кая Каллас рассмотрят вопросы "увеличения расходов на оборону в Европе, в том числе с помощью инновационных инициатив, и повышения боеготовности в поддержку НАТО", говорится в документе. По данным Bloomberg, они, в частности, обсудят предложение ЕС о разрешении государствам - членам Евросоюза инвестировать 150 млрд евро кредитов в оборонную технику. Эти средства могут быть потрачены на закупку вооружений у не входящих в ЕС стран, таких как Великобритания, Норвегия и Швейцария, сообщили источники агентства.

Британские министры об Украине и объединении усилий с ЕС

"Прошло более трех лет с момента незаконного полномасштабного вторжения Путина, и мы столкнулись с моментом, который бывает раз в поколение для нашего континента. Нам жизненно необходимо укрепить наше партнерство с ЕС и работать вместе, чтобы положить конец этой войне и обеспечить безопасность всех наших граждан", - приводятся в пресс-релизе слова Дэвида Лэмми. Он подчеркнул, что следствием укрепления общеевропейской безопасности станет "сильная и безопасная Британия", а объединение усилий с европейскими партнерами обеспечит "справедливый и прочный мир в Украине".

"Европейская безопасность начинается в Украине. Великобритания и ЕС едины в своей решимости поддержать Украину военной мощью, необходимой ей для противостояния незаконному вторжению России и обеспечения прочного мира", - заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Давление Великобритании и ЕС на РФ

Британское правительство также приводит цифры текущих результатов давления на Россию: совместными усилиями Великобритании и Евросоюза по введению санкций в отношении РФ ее экономика лишилась 450 млрд долларов (410 млрд евро) с февраля 2022 года. Кроме того, в рамках британской программы Interflex и военно-консультативной миссии ЕС в Украине было обучено более 120 тысяч украинских солдат, говорится в документе.

По подсчетам агентства Bloomberg, Евросоюз, страны "большой семерки" и Австралия заморозили порядка 260 млрд евро активов Центробанка РФ в форме ценных бумаг и наличных средств - в основном через бельгийский депозитарий Euroclear. Кроме того, за счет санкций, наложенных на ряд "видных российских лиц", были заморожены еще около 53 млрд евро их активов, включая дома, яхты и частные самолеты.

Лондон: Более 30 стран готовы послать миротворцев в Украину

Более 30 государств изъявили готовность отрядить их военнослужащих для участия в миротворческой миссии в Украине, заявил ранее 17 марта представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера. "Возможности участия будут разными, но это будут значительные силы, значительное число стран предоставит войска, а еще большее число государств внесет свой вклад другими способами", - подчеркнул британский чиновник.

На вопрос, будет ли разрешено миротворческому контингенту в случае обстрелов со стороны РФ открывать ответный огонь, представитель Стармера ответил: "Стоит вспомнить, что Россия не спрашивала Украину, когда вводила войска". "Мы проводим совещания по оперативному планированию", - пояснил он.

Лидеры 26 стран Запада, два высокопоставленных представителя Евросоюза и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провели 15 марта в виртуальном формате встречу возможных участников "коалиции желающих". В состав миротворческих сил уже согласились войти Великобритания и Франция.