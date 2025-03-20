Истощенные украинские солдаты нуждаются в перемирии, говорит эстонец с позывным T-Bone, который три года назад добровольно отправился воевать в Украину, пишет Postimees .

Перемирия ждали еще во времена правления предыдущего президента США Джо Байдена. «Когда к власти пришел Дональд Трамп, снова появилось небольшое воодушевление, поскольку многие надеялись, что он - человек, который, если принял решение, то действует, - отмечает T-Bone. - Другой вопрос, насколько эти решения хороши. Но если посмотреть на ребят, которые воюют уже долгое время, для них сейчас не так важно, чем все закончится. Они не просто хотят, а действительно нуждаются в перемирии».

По словам эстонца, который осенью 2022 года в составе специального подразделения «Омега» Международного легиона Украины участвовал в освобождении Харьковской области, он прекрасно понимает молодых украинских бойцов, находящихся на передовой, потому что никто не хочет идти на верную смерть. «Это настоящая мясорубка, - описывает 41-летний T-Bone ситуацию на фронте. - Молодые парни, которым всего 23-24 года, только начинают жить, и я их прекрасно понимаю - они не хотят идти на войну и погибать за копейки».

Выгода для России

С другой стороны, рассуждает T-Bone, временное перемирие скорее сыграло бы на руку российским вооруженным силам. «За три года мы так измотали россиян, что сейчас они еле держатся на ногах, - отметил он. - Если дать им спокойно отсидеться в углу и передохнуть, ничто уже не сможет помешать их возвращению. Это должно быть очевидно для всей остальной Европы».

Говоря об операции в Курской области, где украинские войска продолжают контролировать небольшой участок российской территории, T-Bone отмечает, что, по его мнению, поставленные цели там были достигнуты. «Одна из задач этой операции заключалась в том, чтобы вытеснить россиян из-под Крынок в Херсонской области. Вторая - показать миру, что Россия не идет на серьезную эскалацию, даже когда украинские подразделения заходят на ее территорию. Третья - продемонстрировать, что россияне не контролируют собственную границу», - перечисляет он.

По мнению T-Bone, украинские вооружённые силы довольно быстро достигли всех трех целей в Курской области. «То, что территории в Курской области удерживались так долго, возможно, объясняется желанием президента Владимира Зеленского использовать их в качестве разменной карты, например, в переговорах по Запорожской атомной электростанции», - добавляет он.

T-Bone уверен, что вывод крупных украинских подразделений из Курской области продемонстрировал готовность Украины заключить перемирие с Россией: «Теперь вопрос в том, как ответит Россия. Но политики есть политики. В конце концов, и Зеленскому придется делать то, чего хочет народ, и отчитываться перед ним».

Бойцы в тени

По словам эстонского солдата, определить точное число легионеров, воюющих в Украине, трудно,поскольку многие изначально вступали в Иностранный легион (в Украине действуют четыре подразделения с таким названием, а также национальные формирования, такие как Грузинский легион, Русский добровольческий корпус и другие - прим. М.М.), но затем переходили в другие части. В результате их уже не считают легионерами, а рассматривают как солдат украинской армии.

Хотя у T-Bone нет детального представления о количестве его соотечественников, сражающихся в Украине, он предположил, что их стало меньше, чем раньше. В то же время, по его словам, среди бойцов есть те, кто сознательно избегает публичности, поэтому об их присутствии практически никто не знает.

«Я и сам предпочел бы оставаться в тени, но как ни старайся, поддержка нужна всем. В том числе и моему батальону. Я хочу, чтобы у всех братьев по оружию было хорошее снаряжение, - сказал T-Bone. - Каждая потеря - это огромная утрата. Один из тех, кого я потерял в этой войне, - Stinger, или Танель Криггуль. Он был не просто моим близким другом, но и другом моей семьи».

По словам эстонца, в батальоне, где он служит, действует принцип: всё необходимое снаряжение, за исключением базовой экипировки, которую предоставляют Вооруженные силы Украины (ВСУ), бойцы обеспечивают себе сами. Для этого у них налажены связи с проверенными добровольцами, которым они доверяют.

«Дополнительное снаряжение поступает, например, благодаря эстонской НКО Toeta Ukrainat, и одному из ее руководителей, Антсу Эрму, - рассказывает T-Bone. - Без них было бы крайне тяжело. Давайте будем честны: как ни старайся, за три года выходит из строя всё необходимое: от техники до экипировки. Но добровольцы делают все возможное, чтобы помочь. Хорошо, что у нас еще есть знакомые, которые благодаря соотечественникам могут достать технику и снаряжение получше».

Конец военному туризму

Говоря об изменениях, касающихся иностранцев, вступающих в Иностранный легион, T-Bone отметил, что согласно новым законам Украины легионеры теперь обязаны заключать контракт минимум на полгода. Это сделано для того, чтобы избежать прежней ситуации, когда на подготовку бойцов тратились время и ресурсы, а они могли уйти тогда, когда сами пожелают.

«Военный туризм закончился, - заявляет T-Bone, имея в виду искателей приключений, которые попадали на фронт в первые годы войны. - Именно поэтому закон изменили - было слишком много так называемых военных туристов, на которых тратили ресурсы, но когда приходило время отправляться в бой, они вдруг начинали жаловаться, например, на боли в спине. А вместо того чтобы вообще уйти, переходили в другое подразделение и начинали все заново».

Эстонский солдат отмечает, что среди легионеров попадались люди, которые за полтора года службы так и не видели реальных боевых действий, не говоря уже о пребывании на передовой. «Поэтому и приняли решение: либо остаешься здесь, либо не стоит зря тратить время, - говорит он. - Это отпугнуло так называемых туристов - теперь они сюда почти не попадают. Сейчас на службу приходят серьезные люди, которые понимают, куда идут. В наши ряды мы стараемся брать в первую очередь тех, кто уже имеет боевой опыт в Украине, знает, что такое адреналин, и понимает, каково это - сидеть в окопе под танковым огнем».

Говоря о причинах, побудивших его вступить в украинскую армию, T-Bone отмечает, что воюет за свободу Эстонии и всей Европы. «Я не хочу, чтобы война добралась до моего дома и мои дети были бы вынуждены принимать в ней участие», - добавляет он.