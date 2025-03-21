Литва выражает готовность отправить войска на Украину, однако должна быть приверженность других европейских стран также «оказать поддержку» Киеву. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Моя страна готова оказать необходимую поддержку. Мы говорим о вполне конкретных цифрах наших военных сил, но должна быть приверженность всех стран этой коалиции оказать эту поддержку», — подчеркнул он.

Bloomberg напоминает, что европейские союзники на фоне разговоров о миротворцах «пытаются решить, как сохранить поддержку Киева».