Наследника британского престола принца Уильяма заметили на базе НАТО в Эстонии возле российской границы. Об этом сообщает Daily Mail.

Принц Уильям утром 21 марта прибыл на крупнейшую базу НАТО в Эстонии — Тапа. База находится всего в нескольких часах езды от российской границы. После этого будущий король Великобритании принял участие в учениях «Кабрит».

42-летний принц Уэльский появился перед камерами в боевой форме и берете. Надев защитный шлем и очки, он сначала прокатился на британском танке Challenger 2, а затем пересел в боевую машину пехоты Warrior. Принц заявил, что был рад «запачкать руки», и добавил, что цель его визита заключалась в том, чтобы «продемонстрировать поддержку Эстонии в то время, как она, находясь в опасной близости от России, размещает у себя войска НАТО и принимает украинских беженцев».

Принц Уильям в молодости служил в британской армии и был пилотом. Он до сих пор предпочитает лично управлять вертолетами, на которых летают его супруга Кейт Миддлтон и дети. Покойная Елизавета II полагала, что это очень рискованная практика, особенно в плохую погоду. Если вертолет упадет, корона может лишиться сразу нескольких наследников.