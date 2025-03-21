Контр-адмирал Королевского флота в отставке Крис Пэрри заявил, что британские атомные подлодки типа Vanguard, вооруженные межконтинентальными баллистическими ракетами Trident, могут уничтожить 40 российских городов. Его слова приводит The Telegraph.

По мнению Пэрри, Россия не сможет защититься от удара баллистическими ракетами.

«Одна подводная лодка с Trident способна очень быстро испепелить 40 российских городов. <…> Это должно заставить любого мирового лидера бояться», — отметил он.

При этом отмечается, что британский ядерный флот вызывает опасения. Так, подлодкам Trident уже больше четверти века, а два недавних испытания закончились неудачей.