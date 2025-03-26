Как реагирует ЕС на требование Путина снять часть санкций?

ЕС не только не готов снимать санкции с России, пока она не выведет войска из Украины, но и намерен оказывать на нее дальнейшее санкционное давление, чтобы подорвать ее способность вести войну.

Европейский Союз не выразил готовности снимать санкции с России после выдвижения Кремлем требований для перемирия с Украиной в Черном море. Одно из главных условий для отмены или пересмотра санкций ЕС в отношении РФ - полный вывод российских войск с территории Украины. Об этом заявила официальная представительница Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Анитта Хиппер в среду, 26 марта, в ответ на запрос DW.

"Прекращение неспровоцированной и неоправданной агрессии России в Украине и безусловный вывод всех российских вооруженных сил со всей территории Украины стали бы одним из главных предварительных условий для внесения изменений в действующие санкции или их отмены", - отметила Хиппер.

Брюссель судит о России "не по словам"

Еврокомиссия приняла к сведению итоги переговоров США-Украина и США-Россия в Саудовской Аравии, включая предложения по обеспечению безопасного судоходства в Черном море и прекращению атак на энергетические объекты в Украине и России. Теперь Россия должна продемонстрировать истинную политическую волю к прекращению своей войны, считают в Брюсселе.

"Опыт показывает, что о России нужно судить по ее действиям, а не по словам. Владимир Путин говорит, что хочет прочного мира, но Россия продолжает ежедневно приносить все больше смертей и разрушений, нанося систематические авиаудары по мирному населению и гражданской инфраструктуре Украины в нарушение международного гуманитарного права. Этих атак можно было бы избежать, если бы Россия действительно серьезно относилась к своим словам о том, что хочет мира", - сказано в заявлении Еврокомиссии.

В связи с этим ЕС по-прежнему намерен оказывать максимальное давление на РФ, используя все доступные инструменты, включая санкции, чтобы ослабить ее способность вести войну, заявили в Брюсселе.

"Мы приветствуем договоренность между США и Украиной работать над обменом военнопленными, освобождением гражданских заключенных и возвращением насильственно перемещенных украинских детей", - подчеркнула Анитта Хиппер, выразив надежду, что на последующих переговорах с Россией удастся достичь прогресса в решении этих острых гуманитарных проблем ради устойчивых шагов к миру.

Влияние Евросоюза на переговоры ограничено

Евросоюз неоднократно заявлял, что готов поддержать дальнейшие шаги к мирному урегулированию вместе с Украиной, США и другими партнерами. Тем не менее воздействие Брюсселя на ход этих переговоров пока недостаточное, заявил в тот же день, 26 марта, премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Польши Дональд Туск. "Давайте будем откровенны, наше влияние на эти переговоры ограничено, мягко говоря", - признал он на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Варшаве.

Пока Евросоюз не принимает участия в "челночных" переговорах и подчеркивает, что главное для него - присутствие за столом Украины, которую он всесторонне поддерживает.

На прошедшем 20 марта саммите лидеры стран ЕС обсудили способы влияния на ход переговоров под руководством США. "Было выражено общее мнение, что в настоящее время никаких реальных переговоров не ведется", - сообщил журналистам в кулуарах саммита чиновник Евросоюза. Дипломаты стран-членов ЕС откровенно говорят, что не знают, на каком этапе Евросоюз присоединится к мирному процессу.

Берлин призывает Москву прекратить огонь без условий

Между тем к безусловному прекращению огня в Украине в очередной раз призвала Москву глава МИД ФРГ Анналена Баербок (Annalena Baerbock). "Мы вновь призываем Россию согласиться на полное прекращение огня без дальнейших условий и прекратить жестокие атаки на народ Украины", - сказала она журналистам 26 марта на полях Петерсбергского диалога по климату в Берлине. По ее мнению, если прекращение огня постоянно связывается с уступками и новыми требованиями, "это не подходящая ситуация для переговоров".

Накануне Кремль по итогам дипломатических усилий в Эр-Рияде заявил, что поддержит перемирие на Черном море только после снятия санкций на производство и экспорт продовольствия и удобрений из РФ.

Условия Москвы для прекращения огня в Черном море

В частности, речь идет об ограничительных мерах против "Россельхозбанка и иных финансовых организаций", участвующих в торговле продовольствием и удобрениями. Москва требует подключить их к SWIFT и открыть им международные счета.

Также упоминаются санкции в отношении производителей и экспортеров продовольствия и удобрений, страховых компаний из этих сфер, судов под флагом РФ, задействованных в торговле продовольствием и удобрениями. Кремль также требует снять запрет на поставки в Россию сельхозтехники и иных товаров, задействованных в производстве продовольствия и удобрений.

В тексте Кремля не уточняется, должны быть сняты только санкции США или всего Запада в целом.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это заявление манипуляцией, а Дональд Трамп пообещал подумать. В Еврокомиссии же указали, что санкции ЕС никоим образом не направлены на торговлю сельскохозяйственными товарами между Россией и третьими странами - включая продовольствие, зерно и удобрения, поскольку Евросоюз поддерживает усилия по укреплению мировой продовольственной безопасности.

Более того, мировая продовольственная безопасность укрепилась бы значительно сильнее, если бы Россия прекратила свою незаконную войну против Украины, отметила Анитта Хиппер.

Эксперты - о "тактике салями" и затяжных переговорах

Путин снова играет по собственной методичке, говорит сооснователь брюссельского аналитического центра Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн (Roland Freudenstein). В данном случае российский президент, по словам эксперта, выбрал тактику "салями", при которой большая цель подменяется последовательностью малых, промежуточных целей.

Путин соглашается на что-то - в данном случае на прекращение огня в Черном море, украинцы тоже соглашаются, а потом он вдруг выдвигает новые условия - частичная отмена санкций, которые не были согласованы ранее. По мнению Фройденштайна, в этой ситуации Трамп оказывается перед выбором: либо забыть даже о частичном прекращении огня, либо заставить украинцев и европейцев уступить требованиям Путина.

"Похоже, Трамп выбрал второй вариант, потому что он очень хочет прекращения огня в ближайшее время. И Путин это знает, поэтому будет продолжать требовать частичного снятия санкций с каждым частичным прекращением огня, пока не останется никаких санкций еще до того, как будет достигнуто полное прекращение огня", - указывает аналитик.

Главный вопрос в том, продолжат ли европейцы поддерживать Украину и отказываться снимать санкции, даже частично, до всеобъемлющего соглашения о прекращении огня. Если путинская тактика сработает, то Трамп предстанет не в лучшем свете, однако неизвестно, понимает ли это ли это сам президент США, говорит Фройденштайн.

Быстрые результаты на переговорах о мире в Украине маловероятны, полагает старший аналитик по России международной организации International Crisis Group Олег Игнатов: "Процесс будет затяжным, переговоры - кропотливыми, а споры по поводу формулировок и интерпретаций неизбежны".

Тем не менее он считает, что прогресс, достигнутый в Саудовской Аравии, может заложить основу для более существенных соглашений.

"Дальнейший прогресс будет зависеть от того, как Москва, Киев и Вашингтон реализуют достигнутые договоренности. Для Москвы и Киева это означает прекращение атак на энергетическую инфраструктуру и обеспечение безопасности судоходства и объектов в Черном море. Для США, согласно интерпретации Кремля, это предполагает ослабление некоторых санкций против России", - говорит эксперт.

Успех в реализации последних договоренностей, по мнению Игнатова, будет зависеть от выполнения всех этих мер, а также от того, насколько США удастся координировать действия с Европой.